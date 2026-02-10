قال منظمو مؤتمر ميونخ للأمن، أمس الاثنين، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يُساهم في تدمير النظام الدولي الذي قام على أنقاض الحرب العالمية الثانية، لكن سفيرا أمريكيا رفض ذلك التوصيف ودافع عن سياسات بلاده الحالية.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز -في تقرير لمراسلها من برلين- إن مسؤولين بالمؤتمر، وهو أهم منتدى أوروبي معني بالدفاع، حذروا من أن النظام الأمني الدولي الذي ربط الغرب ومعظم دول العالم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية يتعرض لهجوم من الرئيس ترمب وقادة آخرين يُشاطرونه التوجهات نفسها.

وجاء في التقرير الأمني للمؤتمر لعام 2026 الصادر يوم الاثنين أن رئيس الولايات المتحدة، التي كان لها الدور الأكبر في تشكيل النظام الدولي الحالي، هو أبرز من يُساهم في تدميره، من خلال فرض رسوم جمركية على حلفاء قدامى، ودعمه المتقلب لأوكرانيا في حربها ضد روسيا، وتخفيض المساعدات الأمريكية المقدمة للدول الفقيرة.

وأضاف مؤلفو التقرير أن الولايات المتحدة في عهد الرئيس ترمب تجاهلت بعض أبسط قواعد النظام الدولي لما بعد عام 1945 المتمثلة في الأمن الإقليمي وحظر التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد الدول الأخرى.

وحذر التقرير من أن سياسات "التدمير" التي ينتهجها الرئيس ترمب وأمثاله قد تخلق عالما أقل أمانا وازدهارا، ومبينا على الصفقات النفعية بدلا من التعاون المبدئي، وعلى المصالح الخاصة بدلا من المصالح العامة.

رد أمريكي

وقد رفض سفير الولايات المتحدة لدى حلف الناتو، ماثيو ويتاكر، تلك الأوصاف وقال في فعالية أقيمت بمناسبة إصدار التقرير الأمني لمؤتمر ميونخ إنه لا يرى عالما ينهار وإن إدارة الرئيس ترمب "لا تسعى إلى تفكيك حلف الناتو"، بل تهدف إلى إجبار أوروبا على تعزيز قوتها والاعتماد على نفسها.

ويشار إلى أن مؤتمر ميونخ شهد في دورة العام الماضي جدلا واسعا بسبب خطاب لاذع ألقاه جيه دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، دعا فيه القادة الأوروبيين إلى التعاون مع الأحزاب التي يعتبرونها متطرفة.

إعلان

ويُتوقع أن يفتتح المؤتمر فعاليات هذا العام، يوم الجمعة، وسط تزايد المخاوف في أوروبا بشأن "العدوان العسكري الروسي" وإستراتيجية ترمب الأمنية الجديدة، بما في ذلك مساعيه المستمرة لضم جزيرة غرينلاند التابعة لسيادة الدانمارك.

وليس مقررا أن يشارك الرئيس ترمب في المؤتمر الذي يحظى بمتابعة دقيقة ويشارك فيه مسؤولون أمنيون من أوروبا والولايات المتحدة وخارجها. كما سيغيب عن المؤتمر جيه دي فانس، ومن المتوقع أن يلقي وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو كلمة في اجتماع هذا العام يوم السبت.