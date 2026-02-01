3500 وفاة بالكوليرا و2.7 مليون إصابة بالملاريا.. الصحة العالمية تحذر من تفشي الأوبئة بالسودان

حذر ممثل منظمة الصحة العالمية في السودان ورئيس البعثة، الدكتور شبل صحباني، من وضع إنساني بالغ الخطورة في السودان بسبب الصراع الدائر في السودان منذ قرابة 3 سنوات، والذي انعكس بشكل مباشر على المنظومة الصحية التي تواجه تحديات غير مسبوقة، في ظل تفشي الأمراض، وسوء التغذية، وتوقف العديد من الخدمات الأساسية.

وأوضح صحباني، في تصريحات للجزيرة مباشر من مدينة بورتسودان، أن الأزمة الصحية في السودان تتسم بازدواجية خطيرة؛ فمن جهة تشهد البلاد انتشارا واسعا للأمراض المعدية وسوء التغذية والأمراض المزمنة، ومن جهة أخرى تعاني المرافق الصحية من نقص حاد في اللوازم الطبية والموارد البشرية والمالية، إضافة إلى صعوبات الوصول إلى الرعاية الصحية لأسباب أمنية.

وأشار إلى أن النظام الصحي تعرض لهجمات متكررة خلال فترة الحرب، طالت المستشفيات وسيارات الإسعاف ومقدمي الخدمات الصحية، ما أدى إلى تدمير منشآت ومعدات، وإصابة ومقتل عدد كبير من العاملين في القطاع الصحي والمرضى. ولفت إلى أن منظمة الصحة العالمية رصدت، خلال عامين ونصف، نحو 2002 هجمة على القطاع الصحي، أسفرت عن مقتل 1883 شخصا.

تفشي الأمراض المعدية

وبين صحباني أن الخطر الأكبر حاليا يتمثل في تفشي الأمراض المعدية، مشيرا إلى انتشار الكوليرا في أكثر من 18 ولاية، وتسجيل نحو 3500 حالة وفاة بسببها، إضافة إلى حمى الضنك التي أودت بحياة 1084 شخصا، كما سجلت البلاد أكثر من 2.7 مليون إصابة بالملاريا، إلى جانب تفاقم أزمة الجوع وسوء التغذية.

وفي هذا السياق، كشف صحباني عن إدخال نحو 44 ألف طفل إلى المستشفيات بسبب معاناتهم من سوء تغذية حاد، محذرا من تداعيات خطيرة لهذه الأزمة، إلى جانب ارتفاع وفيات الأمهات أثناء الولادة، وانتشار أمراض مزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم.

وأكد ممثل منظمة الصحة العالمية أن النزوح يشكل أحد أكبر التحديات الصحية في البلاد، حيث يواجه نحو 3.9 ملايين نازح داخلي صعوبات كبيرة في الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية، إضافة إلى معاناة العائدين من نقص الغذاء والمياه الصالحة للشرب والرعاية الصحية، في ظل أوضاع اقتصادية متدهورة ومحدودية الخدمات.

إعلان

وحول قدرة المنظومة الصحية على الاستمرار، قال صحباني إن النظام الصحي كان على شفير الانهيار، وإن الآمال كانت شبه معدومة قبل نحو عام بسبب حجم الدمار ونزوح الكوادر الطبية، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن المنظومة ما زالت صامدة بفضل إصرار الطواقم الصحية السودانية، خاصة العاملين في الخطوط الأمامية.