شهد برنامج "المسائية" -على الجزيرة مباشر- مشادة كلامية قوية بين المذيع وأيوب قرا وزير الاتصالات الإسرائيلي السابق، على خلفية فتح معبر رفح وخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للسلام وإعادة إعمار غزة.

المذيع استهل النقاش بسؤال حول تقييم قرا لفتح المعبر، فرد الأخير بالترحيب بالخطوة مؤكدا أنها تمثل فرصة للتعاون والتهدئة وتحسين الوضع الإنساني في غزة، معربا عن أمله في انسحاب ما وصفه بـ"الإرهاب" الذي تسبب في الدمار والمعاناة.

رد المذيع كان حادا، متهما الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب "إرهاب الدولة"، مشيرا إلى مقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، وتدمير 90% من قطاع غزة، معتبرا أن الحديث عن الإرهاب يجب أن يشمل القتل الجماعي الذي تمارسه إسرائيل.

وحاول قرا الدفاع عن موقفه قائلا إن "الإرهاب" الذي يقصده ينحصر في التنظيمات المسلحة التي تستغل الأموال وتهمش السكان، وهو ما أثار اعتراض المذيع الذي رفض أي تبرير للقتل أو التدمير، مؤكدا أن الاحتلال هو المسؤول الأول عما وصفه بـ"الإبادة الجماعية" والمعاناة المستمرة لسكان القطاع.

الحوار امتد ليشمل نقاطا تاريخية، حيث حاول قرا تبرير سياسات إسرائيل استنادا إلى النزاعات السابقة واتهامات البيع التاريخي للأراضي الفلسطينية، في حين رد المذيع بالتأكيد على مجازر دير ياسين وتهجير الملايين، مشددا على أن التاريخ يدعم اتهام الاحتلال بالإرهاب المنظم ضد المدنيين.

واختتم النقاش بالتركيز على معبر رفح وخطط إعادة الإعمار، وسط تبادل حاد للاتهامات بين الطرفين حول مسؤولية إسرائيل عن المعاناة الفلسطينية.