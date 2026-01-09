مواجهة ساخنة.. الجزيرة تضع الدعم السريع أمام أدلة الإعدامات والاغتصاب الجماعي

أجرت الجزيرة مواجهة بالأدلة مع المستشار القانوني لقوات الدعم السريع المختار محمد النور ضمن برنامج "المسافة صفر" لتعرض له مقاطع فيديو توثق انتهاكات جسيمة أقدمت عليها القوات في إقليم دارفور.

واعتمدت سلام هنداوي -مقدمة برنامج "المسافة صفر"- على أسلوب "المجابهة بالأدلة"، إذ عرضت فيديوهات تظهر استهدافا مباشرا لأفراد بينهم نساء وأطفال على أساس هويتم العرقية، لا سيما قبيلة "المساليت".

وتعد مقاطع الفيديو التي عرضتها الحلقة وانتشرت رقميا على أنها قرائن قانونية تستند إليها المنظمات الدولية، مثل "أطباء بلا حدود" وبعثات تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة، لتوصيف ما يحدث في دارفور بـ"التطهير العرقي الممنهج".

في المقابل، كشف رد المستشار القانوني للقوات الدعم السريع عن إستراتيجية الدفاع التي تتبناها القوات لمواجهة هذه الاتهامات، فقد تركز دفاعه على التشكيك في أصالة هذه المقاطع، معتبرا إياها مواد قد تكون مفبركة أو منتزعة من سياقها.

انتحال شخصية

كما قدم النور رواية بديلة تعتمد على فكرة "انتحال الصفة"، إذ ادعى أن زي القوات العسكري يتم تصنيعه في مصانع تابعة للجيش، مما يسهّل على أطراف أخرى ارتداءه لارتكاب تجاوزات وإلصاق التهمة بقواته.

ووصف هذه الانتهاكات -في حال ثبوتها- بأنها "تصرفات فردية" يقوم بها أفراد غير منضبطين، مؤكدا أن القوات تمتلك آليات داخلية للمحاسبة.

غير أن هذه الدفوع القانونية تصطدم بجدار من التقارير الدولية الصادرة في عامي 2024 و2025، التي تؤكد أن نطاق العمليات وطبيعتها المتكررة يشيران إلى "منهجية واضحة" تفوق فكرة الأخطاء الفردية.

فالتقارير الأممية وصفت الهجمات بأنها ترقى لجرائم ضد الإنسانية، وهو ما يضع الرواية الرسمية في موقف حرج أمام المجتمع الدولي.

وتبرز هذه المواجهة الإعلامية أهمية التوثيق الرقمي في الحروب الحديثة، حيث لم تعد الحقيقة حبيسة التقارير السرية، بل أصبحت متاحة للنقاش العام والمواجهة المباشرة.