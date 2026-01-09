مسؤولة أميركية: واشنطن تراقب الوضع في طهران ومستعدة لدعم الإيرانيين

قالت مينيون هيوستن نائبة المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن الاحتجاجات الأخيرة في إيران تعكس استياء الشعب الإيراني من نقص الغذاء والطاقة والخدمات الأساسية، مشيرة إلى أن الحكومة الأميركية ترغب في رؤية إيران تتخلى عن دعم الأعداء وعن برامجها النووية والصاروخية، وأن تتحقق حياة أفضل لشعبها.

وأكدت أن واشنطن تراقب الوضع عن كثب ومستعدة لدعم الشعب الإيراني في سبيل تحقيق الاستقرار والعيش الكريم.

وأوضحت هيوستن -في تصريحات للجزيرة- أن سياسة الإدارة الأميركية في جميع ملفات الشرق الأوسط "واضحة وشفافة"، مؤكدة أن الولايات المتحدة ستظل ملتزمة بحماية مصالحها، والعمل على استقرار المنطقة، وتحقيق مستقبل آمن ومزدهر للشعوب العربية المعنية، مع متابعة دقيقة لكل التطورات الميدانية والسياسية.

وأضافت أن سياسة الولايات المتحدة تجاه سوريا تركز على الاستقرار والازدهار ووحدة الأراضي واحترام حقوق الأقليات، مشددة على أهمية منع استخدام الأراضي السورية كملاذ آمن لمنظمات إرهابية أو مصدر تهديد للأمن الأميركي والإقليمي.

وأوضحت أن الإدارة الأميركية تسعى لضمان استخدام حكومة سوريا لمواردها في دعم وحماية الشعب السوري، مع الدعوة إلى حوار شامل بين كافة الأطراف السورية لتحقيق مصالح البلاد والشعب، مؤكدة أن مستقبل سوريا سيكون واعدا إذا التزمت الحكومة والسياسيون بمسارات التعاون والحلول البناءة.

وبخصوص التوازن الأميركي بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، قالت هيوستن إن الأولوية المطلقة للأمن القومي الأميركي، وأن واشنطن تعمل مع شركائها الإقليميين لضمان ألا تصبح سوريا ملاذا للتهديدات الإرهابية، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تتوقع من الحكومة السورية تنفيذ التزاماتها الأمنية والسياسية ضمن إطار الحلول الشاملة للمنطقة.

إعلان

وحول المرحلة الثانية من خطة السلام التي ترعاها الولايات المتحدة في غزة، أكدت هيوستن أن الخطة تهدف إلى إنهاء المعاناة وتحقيق الاستقرار للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء، موضحة أن التقدم في الملف الإنساني والإغاثي تحقق بشكل ملموس منذ توقيع الاتفاق مع دخول آلاف الشاحنات والمساعدات الإنسانية إلى القطاع، لكنها أشارت إلى ضرورة التزام حركة حماس بتنفيذ شروط الاتفاق، بما في ذلك نزع السلاح وعدم عرقلة إعادة الإعمار، لضمان الانتقال إلى المرحلة الثانية من الخطة.

وذكرت أن الولايات المتحدة تعمل على تشكيل لجنة تكنوقراطية فلسطينية تحت إشراف مجلس السلام لضمان إدارة مستقرة في غزة، مع مراقبة فعالية الأمن وقوة تثبيت الاستقرار، مؤكدة أن نجاح هذه المرحلة مرتبط بالتزام جميع الأطراف المعنية بالشروط المسبقة لإنجاز الانتقال بشكل كامل.