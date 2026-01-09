كاتبة بغارديان: ليس من مهام إعلام أميركا الإشادة باعتقال مادورو

انتقدت الكاتبة الأميركية مارغريت سوليفان -في مقال رأي نشرته صحيفة غارديان البريطانية- تغطية وسائل الإعلام في بلادها عملية اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وترحيبها بالخطوة التي أقدم عليها الرئيس دونالد ترامب.

وقالت سوليفان إن استطلاعات الرأي المبكرة أظهرت تردد الرأي العام الأميركي بشأن العملية التي نُفذت في فنزويلا نهاية الأسبوع الماضي، لكن أغلب وسائل الإعلام الأميركية عملت على تحويل هذا التردد إلى تأييد كامل.

وأكدت أن هذا التوجه ظهر بوضوح في تغطية وسائل الإعلام اليمينية للحدث، إذ قادت قناة "فوكس نيوز" حملة دعاية واسعة.

وأشارت الكاتبة إلى أن جزءا مهما من وسائل الإعلام الكبرى في الولايات المتحدة تردد في انتقاد خطوة ترامب المفاجئة، وتصدرت شبكة "سي بي إس نيوز" هذا الاتجاه، إذ كانت تغطيتها أشبه بنسخة مخففة من تغطية "فوكس نيوز".

وقالت الكاتبة إنه يُحسب لوسائل إعلام مؤثرة على الصعيد العالمي، مثل "أسوشيتد برس" و"رويترز" و"غارديان" و"واشنطن بوست" و"نيويورك تايمز" أنها قدمت -في المجمل- تغطية إخبارية جادة للأحداث.

مشاعر الإعجاب سادت التغطية الإعلامية لأحداث فنزويلا فور وقوع العملية، وترددت كلمة "جريء" كثيرا في القنوات الإخبارية

وتابعت أن التغطية الجادة طغى عليها تقرير مثير للقلق يكشف أن صحيفتي "نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست" كانتا على علم مسبق بالعملية وامتنعتا عن النشر بناء على طلب من إدارة ترامب، وقد بررت الصحيفتان هذا القرار بالرغبة في عدم تعريض القوات الأميركية للخطر.

وأكدت الكاتبة أنها تحدثت إلى عدد من كبار المحررين في مؤسسات إخبارية، وقد ترددوا في الحديث عن الطريقة التي كانوا سيتصرفون بها في موقف مماثل دون معرفة مزيد عن الظروف، ومدى موثوقية الخبر، وخاصة توقيت النشر.

وكان من بين هؤلاء بن سميث من موقع "سيمافور"، المعروف -حسب الكاتبة- بميله للنشر في مثل هذه المواقف، إذ نقلت عنه قوله: "إذا كنتَ تعلم قبل أشهر أن الولايات المتحدة تُفكّر في عمل عسكري بري، فهذا خبر جدير بالنشر، وأعتقد أن عديدا من الأشخاص قد نشروا ذلك. أما إذا كانت هناك مروحيات في الجو، وكان تقريرك سيؤدي إلى إسقاطها، فلا أعتقد أن أي محرر سينشر ذلك".

وأوضحت الكاتبة بأن مشاعر الإعجاب سادت التغطية الإعلامية لأحداث فنزويلا فور وقوع العملية، وترددت كلمة "جريء" كثيرا في القنوات الإخبارية، بما في ذلك شبكة "إيه بي سي نيوز" المعروفة بتغطيتها الرصينة.

وأوضحت الكاتبة أن بعض أقوى الانتقادات للعملية الأميركية في فنزويلا جاءت بأصوات منفردة، مثل وزير العمل السابق روبرت رايش.

كما أعربت عن إعجابها بتغطية إسحاق شوتينر من مجلة "نيويوركر"، حيث نشر مقابلة يوم السبت مع أونا هاثاواي، الرئيسة المنتخبة للجمعية الأميركية للقانون الدولي وأستاذة القانون المرموقة في جامعة ييل، بعنوان: "اللاشرعية الصارخة لعملية ترامب في فنزويلا".