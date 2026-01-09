رسائل خامنئي بعد اتساع رقعة الاحتجاجات وتهديد ترامب

حملت تصريحات المرشد الإيراني علي خامنئي جملة من الرسائل الداخلية والخارجية، في ظل الاحتجاجات التي يتسع نطاقها في البلاد وتهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالتدخل إذا قمعت طهران المتظاهرين.

وشدد خامنئي -اليوم الجمعة- على أن إيران لن تتسامح مع من وصفهم بـ"المرتزقة" الذين يعملون لصالح الأجانب، محذرا من مثيري الشغب الذين يسعون لإرضاء الرئيس الأميركي عبر تخريب الممتلكات العامة.

ووجه المرشد الإيراني تحذيرا مباشرا إلى ترامب، وطالبه بالتركيز على مشاكل بلاده الداخلية بدلا من التدخل في الشؤون الإيرانية، مؤكدا أن توحيد كل الصفوف هو الطريق لضمان الانتصار على الأعداء وحماية استقلال إيران وسيادتها.

ويشير مراسل الجزيرة في طهران عمر هواش إلى أن صاحب القرار الإيراني يستحضر في خطابه ذاكرة الحرب الأخيرة مع إسرائيل في يونيو/حزيران الماضي "حين ظهر انسجام شعبي وتوحد خلف الدولة".

لكن المشهد تغير الآن -حسب هواش- مع توسع الاحتجاجات وارتفاع سقف التهديدات الأميركية والإسرائيلية، في وقت تعتبر فيه طهران أي مساس بأمن إيران القومي أو بوحدتها وسيادتها خطًّا أحمر لا يمكن تجاوزه.

وفي ضوء هذه التطورات، أصبحت القيادة الإيرانية أمام اختبار مزدوج: حماية الأمن القومي والاستجابة للمطالب الاقتصادية للمواطنين، كما يقول مراسل الجزيرة.

وكذلك، تؤكد تصريحات خامنئي أن إيران "لن ترضخ للابتزاز الأميركي" -حسب هواش- وتبرز دلالة واضحة على إستراتيجية طهران في مواجهة تحديات مزدوجة بين الداخل والخارج.

وكان خامنئي قد أكد في خطابه أن يد أميركا ملطخة بدم آلاف الإيرانيين نتيجة حرب الـ12 يوما التي شنتها إسرائيل وشاركت فيها الولايات المتحدة بضرب منشآت إيران النووية.

واتسع نطاق الاحتجاجات في إيران التي بدأت في 28 ديسمبر/كانون الأول الماضي بإضراب نفّذه تجار في بازار طهران على خلفية تدهور سعر صرف العملة والقدرة الشرائية في البلاد في ظلّ عقوبات أميركية ودولية.

في السياق ذاته، تحدث التلفزيون الرسمي الإيراني لأول مرة عن الاحتجاجات في البلاد، وأفاد بوقوع ضحايا وقال إن "عملاء إرهابيين" تابعين للولايات المتحدة وإسرائيل أشعلوا الحرائق وأثاروا العنف.

من جانبه قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سيوجه ضربة قوية جدا لإيران ويجعلها تدفع ثمنا باهظا "إذا حاولت قمع المظاهرات المناهضة للحكومة".