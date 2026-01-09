تايمز: مينيسوتا تشتعل غضبا بعد مقتل أم برصاص قوات فدرالية

تحت سماء مينيابوليس بولاية مينيسوتا الملبدة بالغيوم، وحيث يكسو الجليد أرصفة الشوارع، لم يعد البرد هو القوة الوحيدة التي تجمد الأنفاس؛ بل أصبحت مشاعر الصدمة والتحول تزاحمه.

ففي الولاية الملقبة "مينيسوتا اللطيفة" نظرا لتميز قاطنيها بالأدب والتحفظ والهدوء، انتصبت متاريس من صناديق القمامة وأشجار عيد الميلاد المهملة، وتحولت تجمهرات المتظاهرين إلى ما يشبه الاعتصام المفتوح، بحسب صحيفة تايمز البريطانية.

قال المحتجون إنهم تعرضوا للرش بغاز الفلفل، في حين أعلنت وزارة الأمن الداخلي اعتقال 11 شخصا بتهمة محاولة حصار المكتب وقطع طريق الوصول إليه

وتأتي الاحتجاجات إثر مقتل رينيه نيكول غود، وهي أمّ لثلاثة أطفال تبلغ من العمر 37 عاما، الأربعاء، برصاصة من مسافة قريبة جدا، بينما كانت تحاول الفرار بسيارتها من عناصر وكالة الهجرة والجمارك الذين كانوا يحيطون بها، وزعموا أنها كانت تعوق طريقهم.

نقطة تحول

ويروي مراسل الصحيفة في نيويورك، ويل بافيا، في تقرير من قلب مينيابوليس، كيف تحولت الواقعة التي هزّت المدينة إلى شرارة احتجاج غير مسبوق، كاشفة عن وجه جديد لمجتمع لطالما عُرف بالهدوء وضبط النفس.

وفي تقريره، نقل بافيا صورة حية لما شاهده في مدينة مينيابوليس قبيل منتصف ليلة الخميس الماضي التي قُتلت فيها غود، برصاص عنصر من وكالة الهجرة والجمارك.

ففي تلك الليلة، شاهد المراسل طلابا جامعيين وهم يضعون اللمسات الأخيرة على متراس أقيم في الشارع باستخدام صناديق القمامة وأشجار عيد الميلاد المهملة.

وعندما اقترب شاب لتفقد المتراس قال للطلاب: "تأكدوا من أنه متين"، لترد طالبة بتنهد: "الكثير من الناس هنا لا يعرفون كيف تُنصب المتاريس".

وبحلول اليوم التالي، أقيمت نقاط لتنظيم المرور، واصطفت طاولات محملة بالبيتزا، بينما كان صاحب شاحنة آيس كريم قديمة يوزع القهوة والشوكولاتة الساخنة على المحتجين. وعلى عمود إنارة، ارتفعت لافتة كتب عليها: "لم نعد مينيسوتا اللطيفة".

وفي موقع آخر، أمام المبنى الفدرالي الذي تستخدمه الهجرة والجمارك، واجه المتظاهرون صفا من عناصر الوكالة بزيِّهم العسكري.

ووفق مراسل الصحيفة، وقعت مناوشات محدودة، قال المحتجون خلالها إنهم تعرضوا للرش بغاز الفلفل، في حين أعلنت وزارة الأمن الداخلي اعتقال 11 شخصا بتهمة محاولة حصار المكتب وقطع طريق الوصول إليه.

ويجدر بالذكر أن المظاهرات ما زالت مستمرة، إذ اشتبك اليوم عناصر فدراليون مزودون ببنادق تطلق كرات الفلفل والغاز المسيل للدموع مع حشد كبير من المتظاهرين بجوار منشأة حكومية في فورت سنيلينغ المجاورة لمينيابوليس، إثر مقتل غود.

تسييس الحادثة

ويشير ويل بافيا إلى أن الغضب الشعبي يتصاعد مع استمرار مداهمات وكالة الهجرة والجمارك في المدينة، وعقب قرار مكتب التحقيقات الفدرالي الاستئثار بالتحقيق في مقتل غود، بعد استبعاد أجهزة الولاية من الاطلاع على الأدلة أو المشاركة في الاستجوابات.

وتطرق تقرير التايمز البريطانية إلى التباين الكبير في الروايات حول الحادثة بين الإدارة الأميركية وسلطات ولاية مينيسوتا.

فقد وصف الرئيس دونالد ترامب ووزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم الضحية بأنها "محرضة محترفة" و"إرهابية محلية" دهست بسيارتها عنصرا من الوكالة كان يقوم بعمله.

وبدوره اعتبر نائب الرئيس جيه دي فانس مقتل غود "مأساة من صنع يديها"، مؤكدا أن قاتلها كان يحاول الدفاع عن نفسه.

في المقابل، رفض حاكم الولاية تيم والز هذه الأحكام المسبقة، مشككا في نزاهة التحقيق الفدرالي بعد استبعاد السلطات المحلية منه.

لكن في الشارع، حيث ارتفعت المتاريس، يختلف المشهد تماما، بحسب مراسل الصحيفة الذي نقل عن مواطنة تُدعى جولي ستول، (51 عاما)، القول وهي تقف بجوار أحد المتاريس: "مينيسوتا معروفة بالكرم واللطف… ما يحدث الآن مهين".

وأضاف آخر اسمه بيتر زليبك (35 عاما): "نحن لطفاء، لكننا لا نقبل أن يُداس علينا، ما حدث فظيع".

وبينما تتجمع الحشود يوما بعد يوم، يختصر زليبك المزاج العام بقوله: "قد تتدهور الأمور، ويبدو أن هناك لحظة مفصلية تلوح في الأفق. أنا لا أدعو إلى هذا المسار، لكنني سأتفهمه".