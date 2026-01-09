الدويري: الجيش السوري يضع "قسد" أمام خيار وحيد في حلب

قال الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء فايز الدويري إن الوضع الميداني يشهد تطورات سريعة في مدينة حلب، حيث أصبحت كافة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) الواقعة غرب نهر الفرات في وضع حرج.

وأضاف -خلال فقرة التحليل العسكري- أن هذا الوضع جاء بعد سيطرة الجيش السوري على محاور إستراتيجية تمتد من دير حافر ومنبج والرقة وصولا إلى دير الزور، مما قطع خطوط الإمداد بشكل كامل عن القوات المحاصرة في حي الشيخ مقصود.

وأوضح الخبير العسكري أن قوات "قسد" باتت أمام سيناريو مركّب يتطلب منها التفكير بطريقة منطقية والخضوع لبنود الاتفاق، كما خرج مقاتلوها من الأشرفية، لأن القوات المطوقة لا يمكن لها الاستمرار بالقتال في حال عدم وجود تزويد.

ولفت الدويري إلى أن "قسد" أمامها خياران للتزويد، إما جوا وهذا الخيار منعدم، أو برا عبر عمليات كسر الطوق وهذا الأمر غير وارد، خاصة أن قوات الجيش السوري نفذت عمليات استباقية قطعت بها كافة المحاور الإستراتيجية.

وأشار إلى أن كافة القوات الواقعة غرب نهر الفرات وليس فقط في الشيخ مقصود أصبحت في وضع حرج، وعليها أن تجد مخرجا وتعود إلى اتفاق العاشر من مارس/آذار من أجل سلامتها أولا، لأنه لا يوجد لديها أي خيار آخر.

تطور سريع

ونبّه الدويري إلى أن التطور الدراماتيكي كان سريعا جدا، موضحا أن هذا القتال لو كان في مناطق مبنية بالمعنى التقليدي لأخذ شهورا، لكن حجم القوات وطريقة إدارة المعركة والخطة الدفاعية جميعها لم تكن ناضجة بصورة جيدة.

واستطاع الجيش السوري خلال معارك أمس والمعارك الليلية حسم المعركة في الأشرفية، وتوقع الدويري أن يتم حسم أمر الشيخ مقصود مساء اليوم إذا لم يتم الاتفاق وخروج القوات، ليكون هناك حديث لاحق فيما يمكن أن يجري في منبج ودير حافر والرقة.

ويوضح الدويري أن "قسد" لا تنتشر في كافة النقاط بالشيخ مقصود، بل تم تحديد 10 نقاط مبدئيا، تم تثبيت خمس منها على الخريطة، وهي عبارة عن نقاط حصينة أو نقاط مراقبة وإشراف توظف من أجل استخدام القصف أولا، ومن ثم توجيه النيران.

إعلان

وأوضح أن النقاط الحصينة تُستخدم لإطلاق النيران، بينما المناطق المرتفعة تُستخدم لتوجيه النيران، مشيرا إلى أن الجيش السوري حذر المدنيين من الاقتراب من هذه الأماكن التي قد تتحول إلى نقاط استهداف.

ومن جهة أخرى، لفت الدويري إلى أنه ليست كافة القوات الموجودة داخل الشيخ مقصود محسوبة على طيف عسكري واحد، موضحا أن الحديث يدور حول حزب العمال الكردستاني الذي تأتي أوامره من جبال قنديل التي تقع شمال مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق.

وأكد الخبير العسكري أن الوضع الميداني في الشيخ مقصود بات مطوقا بالكامل من قِبل الجيش السوري، وأن الساعات المقبلة ستكون حاسمة في تحديد مصير القوات المحاصرة، سواء عبر اتفاق للانسحاب الآمن أو عبر حسم عسكري نهائي للمعركة.

وتوقع الدويري أن تؤدي سيطرة الجيش السوري على الجسور والمحاور الإستراتيجية غرب الفرات إلى "تدحرج الكرة" باتجاه تل حافر وبقية المناطق، مما يضع "قسد" أمام خيار وحيد هو العودة إلى الاتفاق الموقع في العاشر من مارس/آذار.