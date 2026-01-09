أسباب اقتصادية أم مؤامرة خارجية؟.. نشطاء يختلفون حول مظاهرات إيران

تفاعل مغردون مع الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت من أسواق طهران وبازاراتها منذ 12 يوما، في حراك وُصف بأنه الأكبر في البلاد منذ عام 2022.

وامتدت المظاهرات إلى كثير من المحافظات والمدن الإيرانية، وسط مطالب اقتصادية تحولت لاحقًا إلى مطالب سياسية.

ووثّق ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي مشاهد للمظاهرات المستمرة في الشارع الإيراني، التي تخللها اعتقالات لمن وصفتهم السلطات بأنهم مثيرو أعمال شغب، في حين أدى تردي الأوضاع وانهيار العملة المحلية -وفقا لتقارير- إلى اتساع نطاق الغضب الشعبي.

وسعت السلطات الإيرانية لاحتواء الموقف بطلب الحوار، حيث دعا الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى ضبط النفس والإصغاء لمطالب المحتجين.

كما دعا المرشد الإيراني علي خامنئي الشعب إلى توحيد صفوفه أمام من وصفهم بالأعداء، مؤكدا أن الجمهورية الإسلامية لن تتراجع قيد أنملة عن مبادئها، وأن إيران لن تتحمل العمالة للأجانب.

وجاء حديث المرشد للشعب الإيراني عقب تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي حذر السلطات الإيرانية من استخدام العنف ضد المتظاهرين، مهددا باتخاذ إجراءات قاسية ضدها.

ترك الخلافات

وأظهرت تعليقات المغردين وفقا لحلقة (2026/1/9) من برنامج "شبكات" اختلافا واضحا في قراءة المشهد الإيراني، حيث تراوحت الآراء بين من يرى الاحتجاجات اقتصادية بحتة موجهة للحكومة وليس النظام، وبين من يدعو إلى ترك الخلافات الداخلية حتى تستقر الأمور الخارجية، في حين حذر البعض من استغلال خارجي للأوضاع.

وعبّر المغرد جاكو عن قلقه من التدخلات الخارجية بقوله:

"أسوأ شيء هذه الفترة تدخل ترامب وإسرائيل بمشاكل إيران، راح يستغل هذا الشيء ويطلع بخطابات كثيرة راح تخلي الشعب يوقف معه ويوقفون مظاهرات"

وفي سياق متصل، ربطت المغردة ليبية بين الاحتجاجات والوضع الاقتصادي قائلة:

"الشيء الوحيد المؤكد أن الإيراني أو الأميركي أو العربي وحتى المخلوق الفضائي ما يهمه نظام الحكم بقدر ما يهمه مستوى الاقتصاد اللي يمكن يؤثر على حياته اليومية، وهذا هو سبب الاحتجاجات"

من جهة أخرى، أكد المغرد مهند على الطبيعة الاقتصادية للمظاهرات بقوله:

"المظاهرات اقتصادية بحتة وموجهة للحكومة وليس النظام، والشعب واعٍ ولن يقع في الفخ، وأي عدوان سيقابل برد أقسى من ذي قبل"

ودعا المغرد محمد إلى تأجيل الخلافات الداخلية قائلا:

"اللي بيحصل الآن في إيران المفترض أنهم يتركوا أي خلاف حالياً ويقفوا وراء قياداتهم حتى تستقر الأمور الخارجية ويزول الخطر"

ولفت مراقبون إلى أن المظاهرات ليست بالحدث الجديد على إيران، وأن السلطات تمكنت من احتوائها في مرات سابقة، لكن توقيت هذه المظاهرات يبدو مختلفًا بالنظر إلى الظروف الدولية الحالية وما فُرض على إيران من عقوبات مرتبطة بملفات أخرى.