صحيفة بريطانية: 50 سفينة من "أسطول الظل" الروسي تحيط بنا

كشف تقرير حصري لصحيفة آي بيبر البريطانية أن سفنا روسية خاضعة للعقوبات، تُعرف بـ"أسطول الظل"، باتت تتحرك بكثافة غير مسبوقة قرب السواحل البريطانية، في مشهد يعكس تصاعد حرب خفية تدور في البحار المحيطة بالمملكة المتحدة.

فخلال الأيام الثلاثة الماضية فقط، رُصد ما لا يقل عن 50 ناقلة يُشتبه في ارتباطها بموسكو قرب المياه البريطانية، بينها سفينتان عبرتا القنال الإنجليزي نفسه، بحسب مراسل الشؤون الأمنية ريتشارد هولمز.

ويُقصد بأسطول الظل شبكة من السفن التجارية التي يُعتقد أنها تدار بشكل غير مباشر من روسيا للالتفاف على العقوبات الدولية خصوصا تلك المتعلقة بصادرات النفط.

أكد وزير الدفاع البريطاني جون هيلي أن تعطيل نشاط أسطول الظل أولوية لدى الحكومة

وجاء التقرير بعد نجاح القوات البريطانية والأميركية في توقيف "سفينة ظل" هاربة، تدعى "بيلا 1″، يوم الأربعاء الماضي بعد عملية ملاحقة دامت أسبوعين عبر الأطلسي.

وتمت العملية بنجاح رغم محاولات يائسة من طاقم السفينة للفرار تضمنت تغيير اسم السفينة لـ"مارينيرا"، وطلاء العلم الروسي على السفينة في محاولة لترهيب القوات المتجهة نحوها.

لكنْ وفي وقت انشغال القوات البريطانية، أبحرت سفينتان خاضعتان للعقوبات جنوب إنجلترا، ومن المتوقع وصول المزيد من هذه السفن عبر القنال الإنجليزي في الأيام القادمة، حسب ما نقله التقرير عن بيانات وفرتها شركة "ستاربورد مارايتايم إنتلجنس".

وأوضح مارك دوغلاس، الخبير في الشركة ذاتها، للصحيفة أن إغلاق الممرات الشمالية على طول السواحل القطبية الروسية بسبب الجليد هو العامل الذي دفع عددا متزايدا من هذه السفن إلى اتخاذ مسارات تمر قرب بريطانيا.

وبعد العملية، ومع انتشار القلق بسبب تزايد السفن، أكد وزير الدفاع البريطاني جون هيلي أن تعطيل نشاط أسطول الظل "أولوية لدى الحكومة"، مضيفا: "لن تقف المملكة المتحدة مكتوفة الأيدي بينما يتزايد هذا النشاط الخبيث في أعالي البحار".

تحديات قانونية

وسلط التقرير الضوء على عاملين يعيقان جهود لندن، أولهما اختلاف قوائم العقوبات بين الحلفاء، مما يصعب التنسيق وتبادل المعلومات.

فبحسب تقديرات نقلتها آي بيبر، يتكون "أسطول الظل" من أكثر من 1400 سفينة، ولكنّ الولايات المتحدة أدرجت 744 ناقلة على قوائمها السوداء فقط حتى الآن، مقابل 549 ناقلة في قوائم المملكة المتحدة، و580 ناقلة في قوائم الاتحاد الأوروبي.

وتزداد المسألة تعقيدا بسبب القيود التي يفرضها قانون البحار الدولي. فبموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، يحق للسفن -حتى تلك الخاضعة للعقوبات- المرور في المياه الدولية. ويعد القنال الإنجليزي ممرا دوليا معترفا به، مما يسمح للسفن بالعبور دون تدخل القوات البريطانية.

غير أن الاتفاقية نفسها -يتابع التقرير- تحظر تغيير علم السفينة أثناء الرحلة، وهو الأساس القانوني الذي استندت إليه لندن وواشنطن في تبرير الاستيلاء على ناقلة "مارينيرا".

"التخطيط معقد ومستوى المخاطر مرتفع، ومن المستحيل تنفيذ مثل هذه العمليات على نطاق واسع" بواسطة ضابط سابق في القوات الخاصة البريطانية

وفي هذا الصدد قالت إيما سالزبري، الزميلة البارزة في معهد أبحاث السياسة الخارجية، إن على الحلفاء "تعزيز التشريعات المتعلقة بالسفن التي ترفع أعلاما مزيفة، أو لا تلتزم بمعايير الأمان والجاهزية البحرية، بما يسهل استجواب السفن المشبوهة وصعود القوات إليها".

وأكدت ضرورة توحيد قوائم العقوبات، مشيرة إلى أن "روسيا ستواصل استخدام أسطول الظل ما دامت تستطيع الإفلات من العقاب".

عوائق لوجستية

لكنْ حتى في حال توافر الإرادة السياسية، تبقى القدرة العسكرية محدودة. فقد قال ضابط سابق في القوات الخاصة البريطانية -شارك في عمليات توقيف سفن وتحدث للصحيفة شريطة عدم كشف هويته- إنه من "غير المعقول" التعامل مع كل ناقلة ظل روسية.

وأضاف "التخطيط معقد ومستوى المخاطر مرتفع، ومن المستحيل تنفيذ مثل هذه العمليات على نطاق واسع".

وأوضح أن كل عملية تتطلب سربا من القوات الخاصة، وطائرتي استطلاع على الأقل، وطائرة تزويد بالوقود، ومروحيات متخصصة، مؤكدا أن "المملكة المتحدة لن تمتلك الثقة لتنفيذ عملية استيلاء كهذه بشكل مستقل".

لكنْ ومع استمرار التهديد الروسي، ترى آي بيبر أنه على المملكة المتحدة اتخاذ خطوات نحو تعزيز دفاعها وضمان أمن حلفائها في الأيام القادمة.