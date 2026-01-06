الصومال: تحركات إسرائيل في القرن الأفريقي تنذر بانفجار إقليمي

حذّر السفير الصومالي لدى إثيوبيا والممثل الدائم لدى الاتحاد الأفريقي عبد الله محمد ورفا من أن الاعتراف الإسرائيلي بما يُسمى إقليم "أرض الصومال" الانفصالي والتصعيد المتواصل في القرن الأفريقي يشكلان خطرا جسيما قد يحوّل المنطقة بأكملها إلى "بركان متفجر".

وقال ورفا، في مقابلة مع الجزيرة، إن إسرائيل تسعى عبر هذا الموقع الإستراتيجي إلى استهداف دول عربية مطلة على المحيط الهندي، مثل السعودية واليمن ومصر، في إطار مخطط أوسع لمد نفوذها في المنطقة. وجاءت هذه التصريحات بالتزامن مع عقد الاتحاد الأفريقي جلسة طارئة لمناقشة التطورات الخطيرة المتعلقة بالملف الصومالي.

وأوضح أن مجلس السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي عقد جلسة طارئة اليوم لمناقشة ما وصفه بـ"الاعتراف الإسرائيلي المزعوم"، مؤكدا أن هذه الخطوة تمثل استفزازا خطيرا ستكون له تداعيات أمنية واسعة.

وأشار السفير الصومالي إلى أن هذه التحركات قد تفتح المجال أمام عودة نشاط الحركات "الهدامة الإرهابية"، مثل حركة الشباب وتنظيم الدولة الإسلامية، محذرا من أن تركيز هذه الجماعات على المنطقة سيقود إلى انفجار شامل نتيجة السياسات الإسرائيلية.

موقف أفريقي موحد

وفيما يتعلق بالموقف الرسمي للاتحاد الأفريقي، أكد ورفا أن مفوضية الاتحاد أصدرت في وقت سابق بيانات واضحة اعتبرت فيها الاعتراف الإسرائيلي باطلا ولاغيا ومنعدما من أي أثر قانوني.

وشددت هذه البيانات على أن الخطوة الإسرائيلية تمثل انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة الذي ينص على احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، في موقف أفريقي موحد يرفض المساس بالسيادة الصومالية.

كما جدد مجلس السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي، اليوم، دعمه الكامل لسيادة الصومال ووحدة أراضيه برا وبحرا وجوا، مؤكدا حق الصومال المشروع في الدفاع عن أراضيه، وأن أي محاولة لتغيير وضعه القانوني أو السياسي عبر "اعترافات باطلة" لا يمكن قبولها.

خيارات مفتوحة

وعن الخيارات المتاحة أمام بلاده، أوضح ورفا أن جميع الخيارات مطروحة في هذه المرحلة الحساسة، مؤكدا أن دولا صديقة للصومال خارج القارة الأفريقية أعلنت تضامنها الواضح مع الموقف الصومالي، وأن بلاده قد تستدعي كل القوى التي تراها مناسبة للوقوف معها في مواجهة هذا "العدوان الإسرائيلي".

وأدانت الصومال الزيارة غير المصرح بها لوزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إلى مدينة هرجيسا، واعتبرتها انتهاكا صارخا لسيادة دولة عضو في الأمم المتحدة، ضمن سلسلة استفزازات إسرائيلية متصاعدة.

وحذر السفير الصومالي من أن الأجندة الإسرائيلية في القرن الأفريقي أوسع وأخطر مما تبدو عليه، مشيرا إلى أن الأمر لا يقتصر على زيارات دبلوماسية، بل يرتبط بمخططات إستراتيجية بعيدة المدى.

ولفت إلى وجود زيارات متبادلة بين الطرفين، من بينها زيارة مرتقبة لرئيس ما يُسمى "أرض الصومال" عبد الرحمن عرو إلى تل أبيب، ما يعكس عمق العلاقات المتنامية بين الجانبين.

استهداف الملاحة

وأكد ورفا أن إسرائيل تسعى إلى بناء نفوذ سياسي في الصومال يتيح لها الضغط على الدول العربية، لا سيما المطلة على المحيط الهندي، محذرا من أن أهدافها تشمل السعودية واليمن ومصر، إضافة إلى السعي للسيطرة على الملاحة الدولية والتضييق على قناة السويس.

واعتبر أن هذه التطورات لا تمثل تهديدا للصومال وحده، بل تشكل تحديا مباشرا للقارة الأفريقية بأكملها.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، أعلن في 26 ديسمبر/كانون الأول 2025 اعترافه الرسمي بما يُسمى "جمهورية أرض الصومال" دولة مستقلة ذات سيادة، وهو إعلان قوبل بإدانات واسعة من مصر والسعودية ومجلس التعاون الخليجي وتركيا والاتحاد الأفريقي.