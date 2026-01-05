صحف عالمية: المسيّرات الإسرائيلية تقتحم حياة الغزيين دون انقطاع

تناولت صحف ومواقع عالمية مواضيع مختلفة أبرزها، الحضور الدائم للمسيّرات الإسرائيلية في قطاع غزة وتداعيات القرار الإسرائيلي بحظر عمل منظمات إنسانية في الأراضي الفلسطينية، بالإضافة إلى تداعيات التدخل الأميركي في فنزويلا.

وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، في تحقيق، إن المسيّرات الإسرائيلية بات لها حضور دائم في فضاء قطاع غزة، ما أثر على حياة ونفسيات الفلسطينيين، موضحة أن "المسيّرات الإسرائيلية تخترق كل لحظة الحياة اليومية لسكان غزة وتلاحقهم في كل مكان، تتحرك ذهابا وإيابا مسببة ضجيجا يعني شيئا واحدا لسكان غزة وهو: نحن نراقبكم".

وروى فلسطينيون في غزة للصحيفة كيف يكون العيش تحت رقابة مشددة وربما قاتلة، وقال أحدهم إن المسيّرات أصبحت جزءا من الحياة اليومية تتعود عليها، لكنك تتذكر دائما أنها فوق رأسك. بينما قال آخر إن "الخوف من المسيّرات يتفاقم خلال الليل لأننا لا نرى ما يرون فتصبح كل حركة مرادفا للخطر".

حظر وتداعيات

وعن قرار إسرائيل حظر نحو 40 من منظمات الإغاثة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، أوردت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية أن الآثار الفورية لهذا الحظر ستكون انتهاء وجود هذه المنظمات على الأرض وعجزها عن إرسال مساعدات وموظفين ميدانيين.

وتمتلك معظم المنظمات المعنية بالحظر خبرة وصيتا في العمل الإنساني الدولي، وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل وضعت شروطا جديدة للعمل الإنساني في الأراضي الفلسطينية منها، إلزام المنظمات بتسليم بيانات موظفيها، دوليين كانوا أو محليين، لكن المنظمات رفضت الاستجابة لهذه الشروط.

وفي موضوع لبنان، نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقد اجتماعا للمجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية، ناقش خلاله نتائج لقائه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقالت المصادر نفسها إن "نتنياهو أكد خلال الاجتماع أنه حصل على موافقة ترامب بشأن اتخاذ إسرائيل إجراءات عسكرية ضد حزب الله إذا فشل الجيش اللبناني في نزع سلاح الحزب بالكامل".

انتكاسة جيوسياسية

وبشأن التطورات في فنزويلا، نشرت صحيفة "غارديان" البريطانية مقالا لمحررها للشؤون الدبلوماسية باتريك وينتر، قال فيه إن القادة الأوروبيين أظهروا انقساما واضحا في تعاملهم مع التطورات الأخيرة، إذ رحبوا بالإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو، لكنهم عبّروا في الوقت ذاته عن قلقهم من تجاوز الولايات المتحدة لمبادئ القانون الدولي خصوصا في ظل تصريحات الرئيس الأميركي بشأن السيطرة على فنزويلا ونفطها.

ويضيف الكاتب أن "تصرفات ترامب ترسّخ نظاما جديدا تهمين فيه المصالح الذاتية المجردة لقوتين أو 3 من القوى العظمى على النظام العالمي على أساس أن القوة أصبحت هي الحق".

وفي السياق نفسه، رأت صحيفة "لوموند" الفرنسية أن ما حدث في فنزويلا يشكل تطورا ذا حدين بالنسبة لروسيا، فهو من جهة يضعف حلفاء أوكرانيا الذين تعتبرهم الصحيفة ممن يصفون أنفسهم بالمدافعين عن الشرعية والقوانين الدولية، لكنه من جهة أخرى يمثل انتكاسة جيوسياسية لموسكو، التي تفقد -حسب الصحيفة- شريكا رئيسيا ودولة حليفة غنية بالنفط والثروات.

أما صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، فقالت إن الرئيس الأميركي يواجه تحديا سياسيا بتصعيده في فنزويلا، مشيرة إلى أن اهتمام الناخبين الأميركيين يتركز على القضايا الاقتصادية وعلى رأسها ارتفاع الأسعار والتباطؤ في سوق العمل.

وتشير الصحيفة إلى تحذير مسؤولين جمهوريين خلف الكواليس من أن "أي تورط طويل الأمد في فنزويلا قد يتحول إلى عبء سياسي على ترامب".