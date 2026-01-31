صحف عالمية: أمريكا تواجه تحديات في إيران ونجاح الضربة الأولى ليس كافيا

قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أتمت حشد قوة هائلة حول إيران وعليها الآن أن تقرر ما ستفعل بها، مشيرة إلى أن التحدي أمام واشنطن الآن هو تحقيق أهداف كبرى بعمل عسكري محدود.

وأشارت إلى أن مسؤولين في إدارة ترمب يناقشون ضرب المنشآت النووية الإيرانية أو برنامج الصواريخ الباليستية أو زعزعة النظام أو إسقاطه أو الجمع بين هذه الأهداف، مشيرة إلى أن "الخيارات تتراوح بين حملة قصف واسعة وضربات محدودة ورمزية، إضافة إلى استخدام الضغط العسكري لانتزاع تنازلات دبلوماسية".

ويحذر الخبراء من عدم وجود حل سريع وحاسم، مؤكدين أن نجاح الضربة الأولى لا يضمن نتائج طويلة الأمد، كما أن تحقيق أهداف ترمب لا يمكن أن يتم بعمل جوي سريع وغير مكلف.

وفي موضوع آخر، قالت مجلة فوربس إن الرؤية التي يروج لها جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي ومبعوثه إلى الشرق الأوسط بشأن إعادة إعمار غزة طموحة وشجاعة، لكن على العالم مواجهة الحقيقة المرة المتمثلة في انعدام الخدمات الأساسية في القطاع وحاجة الناس الملحة إليها فورا.

تحول مفاجئ

من جانبها، سلطت صحيفة الغارديان البريطانية الضوء على حديث مسؤول عسكري إسرائيلي للصحفيين اعترف فيه بأن بلاده قتلت نحو 70 ألف فلسطيني في غزة خلال الحرب، ووصفته بأنه تحول جذري مفاجئ.

وأضافت أن هذا التحول المفاجئ يثير تساؤلات أوسع نطاقا بشأن دفاع إسرائيل عن حربها على غزة، مرجحة أن يؤدي هذا الاعتراف إلى "تسليط الأضواء مجددا على أعداد القتلى والجرحى التي خلفتها حرب إسرائيل في غزة".

ومن جهة أخرى، كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية عن ظاهرة تحدث في دول البلطيق، تتمثل في وصول مناطيد محملة بالسجائر المهربة من بيلاروسيا إلى بولندا وليتوانيا.

وقالت الصحيفة إن الجهات المسؤولة في بولندا نظرت للأمر في البداية على أنه مجرد مناطيد لدراسة المناخ، لكن مع ارتفاع أعدادها وتكرار وصولها خصوصا هذا الأسبوع شعر المسؤولون بأنها تشكل خطرا أمنيا، ما اضطرهم إلى إغلاق حركة الملاحة الجوية.

وأضافت الصحيفة أن المسؤولين والخبراء يشعرون بالقلق من أن إطلاق المناطيد باتجاه دول أعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو) يمثل تصعيدا في الحرب الهجينة التي تخوضها روسيا على الحلف والاتحاد الأوروبي.