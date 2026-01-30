القنيطرة- تجلس صبحة المشعال (75 عاما) قرب مدخل خيمتها في أحد مخيمات النزوح قرب بلدة المليحة الشرقية في ريف درعا، تنتظر لحظة وصول إشارة الإنترنت على هاتف إحدى نساء المخيم، لتتمكن من الاطمئنان على ابنتها في محافظة الحسكة شمال سوريا.

ولا تتابع صبحة أخبار العمليات العسكرية بغرض الاهتمام بالشأن السياسي، بل بدافع أمومتها، فمنذ أن غادرت الحسكة قبل سنوات نحو السويداء، بعد ما وصفتها بانتهاكات قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وتضييق اقتصادي ومحاولة تجنيد أبنائها، لم تعد حياتها مرتبطة بمكان واحد، بل بأخبار تصل متقطعة عن ابنتها التي بقيت هناك بعد أن رفض زوجها المغادرة.

وقالت صبحة إن آخر مرة رأت فيها ابنتها كانت في أغسطس/آب 2019، ومنذ ذلك الحين لم ينتظم التواصل بينهما لأسباب عده أبرزها عدم توفر الإنترنت باستمرار، وأكدت أنها لا تفكر حاليا بالعودة، مشيرة إلى أن مصيرها مرتبط بمصير أبنائها، وتكتفي اليوم بمتابعة الأخبار وانتظار اتصال يطمئنها على ابنتها.

نزوح ومخاوف

ولا تختلف قصة صبحة كثيرا عن واقع آلاف العائلات السورية التي لا تزال موزعة بين مناطق السيطرة المختلفة، في وقت أعادت فيه التطورات العسكرية الأخيرة ملف عودة النازحين إلى الواجهة مجددا.

وفي مخيمات النزوح بمحافظة درعا، يعيش آلاف النازحين القادمين من شمال وشرق البلاد واقعا معيشيا صعبا، في ظل محدودية الخدمات الأساسية، واعتماد كثير منهم على الأعمال الزراعية اليومية أو المساعدات الإنسانية غير المنتظمة.

محمد السطام، وهو أب لأسرة مكوّنة من 10 أفراد، غادر محافظة دير الزور في أبريل/ نيسان 2018 بعد سنوات من العمل في المهن الحرة، نتيجة ما يصفه بالتضييق المعيشي وغياب فرص العمل، إضافة لمحاولات قسد تجنيد أحد أبنائه.

ولاحقا استقرت عائلة محمد في السويداء قبل أن تضطر للنزوح مجددا إلى ريف درعا في يوليو/تموز الماضي بعد الأحداث التي شهدتها المحافظة، ويقطن الآن في مخيم بالقرب من مدينة الشيخ مسكين ويعمل وأفراد عائلته في مشاريع زراعية لتأمين الحد الأدنى من المعيشة.

وأكد محمد أنه لم يحاول -حتى الآن- العودة أو زيارة دير الزور، مشيرا إلى أن القرار مرتبط بتوفر الاستقرار الأمني والخدمات وفرص العمل، لافتا إلى أن أكبر أبنائه يبلغ 27 عاما، وأصغرهم 4 سنوات، ولديه أطفال في سن الدراسة، وهو ما يجعله أكثر حذرا في اتخاذ قرار العودة.

قبل العودة!

وعلى الطرف الآخر، يبدو عبد القادر الخليل أكثر ميلا لاتخاذ قرار العودة خلال الفترة القريبة المقبلة إلى محافظة الرقة التي غادرها عام 2018، بعد أن فقد عمله كموظف حكومي عقب سيطرة قسد على المحافظة، في ظل غياب فرص عمل مناسبة، ليستقر بداية في ريف السويداء، ثم في ريف درعا.

وقال إن منزله في ريف الرقة، حسب صور وصلته، تعرّض لدمار جزئي ويحتاج إلى إصلاحات، لكنه يخطط للذهاب أولا بمفرده لاستكشاف الواقع على الأرض والتأكد من مستوى الاستقرار والخدمات، قبل أن يعود لأخذ عائلته.

ولا يخفي عبد القادر مشاعر الفرح التي انتابته بعد سيطرة الجيش السوري على المناطق التي ينحدر منها، معتبرا أن العودة باتت أقرب من أي وقت مضى.

تحديات

وتعكس قصص النازحين تباينا واضحا في المواقف من فكرة العودة، بين من يكتفي بمتابعة الأخبار بقلق على مصير أبنائه، ومن ينتظر تحسن الظروف، ومن يستعد فعليا للعودة.

وتجربة النزوح المتكرر خلال السنوات الماضية جعلت كثيرا من العائلات أكثر حذرا في اتخاذ قرار العودة، خشية تكرار سيناريو النزوح مرة أخرى.

ورغم الحديث المتزايد عن إمكانية عودة النازحين إلى مناطقهم الأصلية، يؤكد كثيرون أن التحدي لا يرتبط فقط بانتهاء العمليات العسكرية، بل بإعادة بناء الخدمات الأساسية وضمان الاستقرار الأمني طويل الأمد وتوفير فرص العمل، لتبقى رحلة العودة بالنسبة لآلاف السوريين قرارا محفوفا بالأمل والمخاوف في آن واحد.