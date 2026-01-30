مفاوضات بشأن حزمة جديدة.. ماذا ينتظر نتنياهو من أمريكا عسكريا؟

تحدثت صحيفة نيويورك تايمز عن رؤية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للشراكة العسكرية مع الولايات المتحدة، في وقت يستعد فيه الجانبان لمفاوضات بشأن حزمة مساعدات جديدة.

وقال نتنياهو إن جنودا إسرائيليين لقوا مصرعهم خلال الحرب على قطاع غزة بسبب نقص الذخيرة، وعزا ذلك جزئيا إلى قرار الإدارة الأمريكية في عهد الرئيس السابق جو بايدن حجب بعض شحنات الأسلحة الموجّهة لإسرائيل في بعض مراحل الحرب.

ووصفت مراسلة نيويورك تايمز في القدس هذا التصريح الذي أدلى به نتنياهو في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء بأنه "اتهام صادم"، وإن لم يكن موجها بشكل صريح لإدارة بايدن. وأشارت إلى أنه نوّه بأن الوضع تغيّر بشكل كبير منذ تولي الرئيس دونالد ترمب منصبه قبل عام.

وقال نتنياهو: "لقد دفعنا أثمانا باهظة جدا في الحرب.. جزء من ذلك هو ما يحدث في الحروب.. لكن جزءا آخر كان أيضًا لأننا في مرحلة معينة، لم يكن لدينا ما يكفي من الذخيرة نتيجة حظر" في إشارة لقرار أمريكي بحجب شحنات قنابل كانت موجهة إلى إسرائيل، لتفادي استهداف المدنيين في إحدى مراحل الحرب.

وحسب الصحيفة، فإن نتنياهو وجّه ذلك الاتهام لطرح فكرة أوسع نطاقًا حول تخلص إسرائيل بشكل تدريجي من اعتمادها على المساعدات العسكرية الأمريكية التي تُقدَر بمليارات الدولارات سنويا.

مفاوضات لحزمة جديدة

ويأتي هذا التطور في وقت تستعد فيه إسرائيل لبدء مفاوضات مع واشنطن بشأن مذكرة تفاهم تتعلق بحزمة مساعدات عسكرية متعددة السنوات، بعد الحزمة السابقة التي تم توقيعها عام 2016 في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، وكانت الأكبر من نوعها بقيمة بلغت 38 مليار دولار ومن المقرر أن تنتهي صلاحيتها في عام 2028.

واشارت الصحيفة إلى أن المفاوضات الجديدة تبدأ في وقت يشهد تراجعا في دعم الأمريكيين لإسرائيل، وفقا لبعض استطلاعات الرأي، حيث تعارض الأغلبية إرسال مساعدات إضافية إلى إسرائيل بسبب سلوكها في حرب غزة وارتفاع عدد الضحايا.

ووفقا لتلك الاستطلاعات، فإن بعض الأعضاء الجمهوريين في الكونغرس أصبحوا حريصين على تقليص المساعدات العسكرية لإسرائيل، في وقت بدأت إدارة الرئيس ترمب خفض حجم المساعدات المقدمة لعدة دول أجنبية لصالح مبادرات "أمريكا أولا".

وفي هذا السياق، قال نتنياهو إن إسرائيل "بلغت مرحلة النضج"، وإنه يعتزم التخلّص من الجانب المالي للمساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل في غضون عقد من الزمن، وإنه يرغب في أن تمول بلاده مشترياتها بنفسها وأن تبني صناعة أسلحة خاصة بها.

وأضاف نتنياهو أنه يرغب في أن تنتقل علاقة إسرائيل مع الولايات المتحدة "من المساعدات إلى الشراكة"، مع استثمارات متوازية في أنظمة الأسلحة الأكثر تطورا، وذلك بإنتاجها وتصنيعها بشكل مشترك.

وذكرت الصحيفة بأن الدعم الأمريكي لأمن إسرائيل جزء لا يتجزأ من الأهداف الإستراتيجية المشتركة للطرفين في منطقة الشرق الأوسط، وأن واشنطن قدمت لإسرائيل، حتى الآن، حوالي 174 مليار دولار من المساعدات الثنائية وتمويل أنظمة الدفاع الصاروخي، وفقا للحكومة الأمريكية.

دعم خلال الحرب

وخلال الحرب على غزة، وافق الكونغرس في أبريل/نيسان 202 على تقديم أكثر من 14 مليار دولار من المساعدات العسكرية الطارئة لإسرائيل، وفي الشهر التالي أوقفت إدارة بايدن شحنة أسلحة تضم 3500 قنبلة ثقيلة وسط خلاف حول خطط إسرائيل لشن هجوم على رفح (جنوب قطاع غزة) حيث كان مئات الآلاف من الفلسطينيين النازحين يحتمون في ذلك الوقت.

وفي الأشهر التالية، تمت الموافقة بشكل تدريجي على تسليم تلك الشحنة، ونقلت نيويورك تايمز عن خبراء إسرائيليين قولهم إنهم غير متأكدين من تأثير تأخير شحنة الأسلحة على الحرب.

وقال جيريمي إيساخاروف، وهو سفير إسرائيل السابق لدى ألمانيا والخبير في المجال العسكري إن نتنياهو تسرّع في إلقاء اللوم على الآخرين بشأن حياة الجنود الإسرائيليين، وأكد أن تلك المسؤولية تقع على عاتق الحكومة.

في مقابل ذلك، قال يعقوب أميدرور، الذي شغل منصب مستشار الأمن القومي في حكومة نتنياهو السابقة، إن آخرين في إسرائيل اعتبروا حجب بايدن للأسلحة بمثابة خيانة تقريبا، لكنه أقر باستحالة إثبات عدد الجنود الإسرائيليين الذين قُتلوا نتيجة لذلك.