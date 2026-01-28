يعمل فريق من المحامين والمشرعين في بلدية نيويورك على تفكيك ما سماه موقع بوليتيكو بالفخاخ الحكومية التي نصبها عمدة المدينة السابق إريك آدامز من أجل عرقلة عمل خلفه الاشتراكي الديمقراطي زهران ممداني والحيلولة دون إعادة انتخابه.

وحسب الموقع فإن آدامز وقبل مغادرة منصبه في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي سعى لعرقلة أجندة خلفه ممداني لكنّ جل محاولاته باءت بالفشل، باستثناء واحدة بالغة الأهمية لا تزال تثير جدلا قانونيا وسياسيا حول إمكانية إبطال مفعولها.

فقبل ساعات من مغادرة نصبه، أنشأ آدامز لجنة تتألف في الغالب من الموالين له، لدراسة تغيير مقترح في النظام الانتخابي للمدينة من شأنه أن يجعل من الصعب على ممداني الفوز بولاية ثانية في حال تطبيقه.

وفي الأسابيع الأولى من عهدة ممداني، عكف فريقه على بلورة مشروع قانون جديد يسمح له بحل اللجنة التي شكلها آدامز، واعتبرها خبراء في أخلاقيات الحكومة مجرد نزوة من نزوات فترة ولاية آدامز المأساوية.

من جهة أخرى، حاول العمدة السابق حرمان خلفه ممداني من تجميد الإيجارات للشقق المخصصة لذوي الدخل المحدود، لكنه أخفق في ذلك. في المقابل، ضمن آدامز عدم قدرة ممداني على بناء مساكن ميسورة التكلفة لكبار السن في موقع متنازع عليه وذلك بتصنيفه كأرض مخصصة للمتنزهات.

وفي مجال التواصل، أدخل آدامز في اللحظة الأخيرة تعديلات على قواعد اعتماد الصحفيين تضمنت بندا يضر بشبكة التواصل الاجتماعي النشطة للغاية التابعة لممداني والتي لعبت دورا مهما في انتخابه عمدة للمدينة.

وفي مسعى آخر لعرقلة عمل ممداني، عيّن آدامز شخصية مؤيدة للشرطة على رأس مجلس مكلف بالتحقيق في سوء سلوك شرطة نيويورك، وأصدر أوامر تنفيذية هدفها زيادة التوتر بين ممداني وطيف من الجالية اليهودية في المدينة.

علاوة على كل ذلك، انتقد آدامز، وهو من الحزب الديمقراطي ولطخته اتهامات فساد كبيرة ورفضه الناخبون في المدينة، خليفته ممداني بشكل مباشر، وذلك على عكس ما تجنبه سلفاه المباشران في مراحل انتقال السلطة من عمدة إلى آخر.

لجنة إشكالية

لكنّ أهم عقبة تركها آدامز لخلفه ممداني هي إنشاء لجنة تُعنى بمراجعة ميثاق المدينة بأكملها وهي هيئة مؤقتة تحميها لوائح بلدية نيويورك ولا يمكن حلها إلا عن طريق الاقتراع أو إذا أكملت مدتها البالغة سنتين.

ويُعتبر إنشاء تلك اللجنة مشكلة كبيرة لممداني، وفق توصيف بوليتيكو، لأنها تخل بالغرض التقليدي لها كوسيلة للعمدة لإجراء تغييرات على ميثاق المدينة، ومن المرجح أن تُثير جدلا قانونيا حول ما إذا كان بإمكان ممداني تشكيل لجنة منافسة لها.

وحسب بوليتيكو، فإن الهدف من إنشاء تلك اللجنة التي تُعنى بتحديد بعض جوانب الانتخابات التمهيدية في المدينة، هو إعاقة فرص إعادة انتخاب ممداني على رأس بلدية المدينة.

وعلقت المتحدثة باسم ممداني، دورا بيكيك على تلك اللجنة قائلة إنها مجرد حيلة أخرى من إدارة آدامز للالتفاف على إرادة سكان نيويورك الذين انتخبوا ممداني، وقالت إن إدارة ممداني ستواصل دراسة كل الخيارات المتاحة.

ونقل موقع بوليتيكو عن خبراء قانونيين مطلعين على قانون الحكم الذاتي البلدي في ولاية نيويورك قولهم إنه بإمكان ممداني حرمان لجنة آدامز من التمويل، كما أن عمل اللجنة ستشوبه ثغرة قانونية إذا ركز أعضاؤها بشكل مفرط على الانتخابات غير الحزبية.

وعلى الصعيد التشريعي، قدم السيناتور المحلي جون ليو مشروع قانون في 16 يناير/كانون الثاني الجاري يسمح لممداني بإلغاء اللجان التي تم إنشاؤها خلال فترة العمدة السابق.