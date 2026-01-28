صحف عالمية: التهجير النهائي للفلسطينيين من الضفة قيد التنفيذ

كشفت الكاتبة عاميرا هس -في صحيفة هآرتس الإسرائيلية- عن مخطط كبير تحت مسمى "خطة الحسم" يجري تنفيذه في الضفة الغربية، وهدفه الرئيسي تهجير الفلسطينيين منها، وتصف الكاتبة التغييرات الجارية في الضفة بأنها هيكلية وعميقة وتحدث بسرعة البرق.

وقالت هس إن المتطرفين يستغلون انشغال العالم والمعارضة بحرب غزة لتنفيذ عملية طرد وتهجير صامتة للمجتمعات الرعوية الفلسطينية.

وأضافت أن "الصمت المفروض ذاتيا وإفراغ البلاد من سكانها الفلسطينيين والدكتاتورية المفروضة على اليهود، بعد أن فُرضت بنجاح على الفلسطينيين، هي تكملة لما جرى عام 1948 وتجسيد جديد لمملكة يهودا وحكم شريعتها".

ومن جهة أخرى، لا تزال إخفاقات السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 تطارد حكومة بنيامين نتنياهو، إذ دعت افتتاحية صحيفة جيروزاليم بوست إلى إطلاق تحقيق رسمي ومستقل في هذه الإخفاقات، مؤكدة أن عودة آخر الأسرى الإسرائيليين من غزة تنهي فصل الأسر، لكنها "لا تسقط مسؤولية الدولة عن المساءلة بشأن أسباب الإخفاق والغياب الكارثي للاستعداد لذلك اليوم".

وحذرت الصحيفة من تسييس التحقيق أو المساس بالتماسك الداخلي والأمن القومي الإسرائيلي، كما دعت إلى تشكيل لجنة قانونية مستقلة تحظى بشرعية واسعة قادرة على الموازنة بين كشف الحقيقة وحماية المصالح الأمنية.

مجلس السلام

وبخصوص "مجلس السلام" الذي أطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أنها حصلت على نسخة من مسودة قرار إنشاء المجلس.

موضحة أنها في العموم تمنح الرئيس ترمب صلاحيات واسعة، وتتضمن ترشيح كبار المسؤولين لإدارة غزة وتحديد مهامهم، ومن ضمنهم ممثل رفيع لغزة مكلف بالإشراف على هيئة فلسطينية تدير القطاع، وقائد قوة دولية لتحقيق الاستقرار والأمن. كما يتمتع ترمب -تضيف الصحيفة- بصلاحية الموافقة على القرارات وتعليقها في الحالات الطارئة.

وقالت الصحيفة إن الوثيقة المؤرخة يوم الخميس الماضي تشبه قرارا صادرا عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، موضحة أن الرئيس ترمب لم يوقعها بعد، لكنه كان سيفعل ذلك، وفقا لـ3 مسؤولين تحققوا من صحة المسودة، مضيفين أن القرار لا يزال قيد المناقشة.

مستقبل نتنياهو على المحك

وعن مستقبل إسرائيل في ضوء علاقتها مع الولايات المتحدة والتوتر مع إيران، تساءلت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية في مقال عن "إذا ما كانت إسرائيل ستستطيع المرور إلى مرحلة ما بعد نتنياهو".

ويرى المقال أن "إسرائيل تستطيع المساعدة في إسقاط النظام الإيراني، لكنها تعاني انقسامات داخلية". ونقلت الصحيفة عن الباحث الإسرائيلي كلين هاليفي قوله إن الحرب في غزة صدمت المجتمع الإسرائيلي، وكشفت عن ضعف نتنياهو داخليا مع تصاعد المنافسة من المعارضة واحتجاجات حول مشاركة اليهود المتدينين في الجيش، وهو ما يزيد من احتمالات فقدانه السلطة ويضع مستقبله السياسي على المحك.

"اتفاقية تاريخية" بين الهند وأوروبا

وفي موضوع أوروبا، قالت صحيفة تايمز البريطانية إن "الاتفاقية التي وُصفت بالتاريخية بين الاتحاد الأوروبي والهند تمثل رسالة قوية مفادها أن التعاون هو الحل الأمثل لمواجهة التحديات العالمية".

ووفق الصحيفة، فقد عكست الاتفاقية -التي شملت مجالات التجارة والأمن والدفاع- حقيقة أن التعامل القائم على القواعد بين الدول ما زال يحقق نتيجة جيدة، وتتحدث بروكسل عن تخفيضات جمركية لم يحصل عليها أي شريك تجاري آخر.