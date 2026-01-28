حماس تحسم الجدل: لا تسليم ولا نزع للسلاح في المفاوضات الحالية

أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) موسى أبو مرزوق أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول ربط إعادة إعمار قطاع غزة بنزع سلاح المقاومة تعكس دوافع انتخابية بحتة، مشيرا إلى أن الحركة لم تناقش أو توافق على أي صيغة لتسليم أو نزع سلاحها.

وقال أبو مرزوق لبرنامج المسائية على الجزيرة مباشر "موضوع السلاح يتحدث عنه نتنياهو باستمرار، ولكن إذا كان هذا السلاح موجودا في غزة، فلماذا تواصل إسرائيل تسليح مجموعات فلسطينية خارجة عن القانون؟"، مضيفا أن أي تدخل خارجي لنزع السلاح ليس من مهام قوات الاستقرار الدولية.

وحول خطة الرئيس الأمريكي السابقة، أوضح أبو مرزوق أن أي بنود متعلقة بالسلاح كانت متعددة الصيغ بين التجميد والنزع، ولم تطرح بعد على طاولة المفاوضات بشكل رسمي. وأكد أن الحركة وضعت أولوية لإيقاف الحرب وحماية السكان، وليس للتنازل عن السلاح.

كما تناول القيادي الفلسطيني موضوع إعادة الإعمار، مؤكدا أن الحركة ستسهل عمل اللجنة الإدارية الفلسطينية في قطاع غزة، مع الحفاظ على الأمن، مشيرا إلى اعتراضات محددة على بعض الأعضاء بسبب خلفيات أمنية. وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يتحكم أمنيا في مناطق محددة، لكنه توقع انسحاب القوات في المستقبل مع تطبيق خطة الاستقرار الأمريكية.

وعن التصريحات الإسرائيلية حول مشاركة قطر وتركيا في قوة الاستقرار، أوضح أبو مرزوق أن المشكلة مع الولايات المتحدة وإسرائيل، وأن تركيا البلد الوحيد الذي وافق على المشاركة بشكل مفتوح.

كما أشار إلى التحشيدات العسكرية الأمريكية ضد إيران، معتبرا أنها تصريحات سياسية بهدف الضغط، مؤكدا أن القرار الإيراني مستقل وسيستمر في مواجهة الضغوط الخارجية.

ودعا أبو مرزوق السلطة الفلسطينية وفصائل المقاومة إلى توحيد الصف الوطني، معتبرا أن الرهان الحقيقي يجب أن يكون على الشعب الفلسطيني ووحدته ومستقبله، وليس على مواقف دولية متغيرة أو وعود خارجية.