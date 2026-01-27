أوكرانيا تغطي طرقاتها بالشباك لمواجهة المسيّرات الروسية

تحوّلت الطرقات الأوكرانية إلى ممرات مغطاة بالشباك الواقية لحماية المدنيين والعسكريين من المسيّرات الروسية التي حولت التنقل العادي إلى مغامرة قاتلة.

وأظهر تقرير ميداني أعده مراسل الجزيرة تامر الصمادي كيف باتت محطات الوقود والطرقات الرئيسية قرب خطوط الجبهة أهدافا دائمة، وكيف استعار الأوكرانيون فكرة الشباك من الروس أنفسهم، الذين استخدموها لحماية طرقهم العسكرية من المسيّرات الأوكرانية.

وأوضح صاحب إحدى محطات الوقود في مقاطعة زاباروجيا أن المسيّرات الروسية تستهدف المحطات بشكل متكرر، مشيرا إلى حادثة قبل أيام حين انفجرت مسيّرة وأصابت أشخاصا كانوا يتزودون بالوقود.

وأضاف أن الهجمات حاضرة والاستهدافات مستمرة، مؤكدا أنه لا يمر يوم دون خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

وفي السياق ذاته، وصف جندي أوكراني الطريق الممتد من مقاطعة دنيبرو إلى دونيتسك بأنه أحد أخطر الطرقات قرب خطوط الجبهة، موضحا أنه لم يُنشأ للمشاة وإنما للشاحنات العسكرية وسيارات الإسعاف والفارين من الموت.

وأوضح الجندي أن مركبات التشويش العسكرية تتحرك على طول الشباك لتأمينها وضمان استمرارية الحياة وتنفيذ عمليات الإجلاء، لكنه اعترف بأن الوضع تحسن دون أن يصل إلى الدرجة التي توقف الموت.

التطورات العسكرية

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، أن قواتها قصفت منشأة للطاقة تدعم المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، وأن دفاعاتها الجوية أسقطت 31 صاروخ هيمارس و68 طائرة مسيرة أوكرانية.

وفي المقابل، أعلن سلاح الجو الأوكراني أنه أسقط 87 من أصل 102 مسيرة روسية أطلقتها موسكو خلال الليل، من بينها طائرات شاهد وجيربيرا.

وفي الإطار ذاته، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن قطاع الطاقة والبنية التحتية الحيوية بات الهدف الأول للهجمات الروسية، موضحا أن موسكو أطلقت خلال الأسبوع أكثر من 1700 مسيرة هجومية و1380 قنبلة جوية و69 صاروخا على بلاده.

إعلان

وأعلنت هيئة الأركان الأوكرانية أن قواتها خاضت 127 مواجهة قتالية مع الجيش الروسي في محاور القتال المختلفة، مشيرة إلى أن أعنف العمليات وقعت في مدينة بوكروفسك، وأنها صدت محاولات تقدم روسية في محاور خاركيف وزاباروجيا ودونيتسك.

وكشفت الهيئة في حصيلة جديدة أن عدد القتلى والجرحى في صفوف القوات الروسية منذ بداية الحرب ارتفع إلى نحو 1.2 مليون.

وتشن روسيا منذ 24 فبراير/شباط 2022 هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا تشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف تدخلا في شؤونها.