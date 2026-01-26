شدد السفير موسى كلوك كايا، نائب وزير الخارجية التركي، على أن بلاده لن تقبل بأي محاولة لإنشاء كيان انفصالي في شمال سوريا، مؤكدا أن الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وبسط سيطرة الدولة على كامل أراضيها يعد أولوية إستراتيجية لتركيا.

وأشار كايا في تصريحات لبرنامج المسائية على الجزيرة مباشر إلى أن الحكومة السورية، برئاسة الرئيس الشرع، تتعامل بحكمة مع الاستفزازات الإسرائيلية، وتعمل على حماية الأمن الداخلي وتحقيق الاستقرار السياسي، موضحا أن تركيا تدعم جهود دمشق لحل المشكلات الأمنية، وتعزيز اللحمة الوطنية، ومتابعة نقل سجناء تنظيم داعش وتطبيق الحقوق الثقافية للأقليات، بما فيها اعتبار "نوروز" عيدا وطنيا.

وفي ما يخص قوات"قسد"، أكد نائب وزير الخارجية التركي أن تركيا تحذر من إدخال عناصر من "بي كيه كيه" إلى الأراضي السورية، وتدعو جميع الأطراف إلى الحفاظ على وحدة الأراضي ومنع أي محاولة لإقامة إدارة مستقلة شمال البلاد. وأوضح أن التعاون التركي مع الحكومة السورية يشمل تبادل المعلومات والبيانات الاستخباراتية لضمان استقرار الدولة وإعادة إدماج المكونات كافة تحت مظلة الحكومة.

اندماج الأطراف السورية

كما شدد كايا على أهمية التزام جميع الأطراف بالاتفاقيات الحالية ووقف إطلاق النار، مؤكدا أن أي فشل في التهدئة سيؤثر سلبا على المدنيين والبنية التحتية، وأن الحل الوحيد للأزمة يكمن في الاندماج الكلي بين الأطراف السورية المختلفة.

وعن التطورات في قطاع غزة، أوضح كايا أن تركيا وقطر ومصر تبذل جهودا حثيثة لوقف إراقة الدماء، مؤكدا أن المرحلة الأولى من اتفاق غزة لم تحقق النتائج المرجوة بسبب الخروقات الإسرائيلية المتكررة وعرقلة إدخال المساعدات الإنسانية.

وأكد أن المرحلة الثانية، والتي تشمل إعادة الإعمار وتشكيل لجنة من "التكنوقراط"، تهدف إلى تحقيق سلام مستدام وتأمين استقرار طويل الأمد للفلسطينيين، وأن تركيا مستعدة للانضمام عسكريا إلى أي قوة دولية لحفظ السلام إذا تمت دعوتها.

إعلان

وبالنسبة للتوترات الإقليمية، أشار نائب وزير الخارجية التركي إلى أن تركيا تتابع عن كثب الملف الإيراني، داعيا الأطراف كافة إلى الحوار ووقف التصعيد، مؤكدا أن أي محاولة لتغيير النظام أو التدخل في الشؤون الداخلية لإيران لن تحقق أي نتائج، وأن الحلول السياسية هي السبيل الأمثل لضمان الاستقرار.

كما شدد كايا على أهمية الدور التركي في مواجهة التهديدات الإسرائيلية في المنطقة، مؤكدا أن تركيا تدعم المبادرات الرامية إلى تحقيق سلام مستدام، وأن التعاون مع الدول الإسلامية والعربية في هذا الصدد أمر إيجابي وضروري، لكنه لفت إلى عدم وجود تحالف عسكري ملموس حتى الآن، معتبرا أن أي خطوات يجب أن تتم ضمن إطار الاتفاقيات والسياسات الدولية المتوافقة مع القانون الدولي.