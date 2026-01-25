أعلنت الحكومة السودانية، اليوم الأحد، بدء مزاولة أعمالها رسميا من داخل العاصمة القومية الخرطوم، عقب انعقاد الجلسة الأولى لمجلس الوزراء رقم (1) لعام 2026، للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب في مارس/آذار 2023، في خطوة وُصفت بأنها تدشين عملي وفعلي لعودة الحكومة التنفيذية بكامل طاقمها، برئاسة رئيس الوزراء، إلى مقرها الطبيعي في العاصمة.

وقال وزير الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، خالد الإعيسر، خلال مؤتمر صحفي، إن الجلسة الأولى لمجلس الوزراء شكلت انطلاقا جديدا لعمل الجهاز التنفيذي من قلب الخرطوم، مؤكدا اكتمال انتقال الوزارات كافة إلى العاصمة، وعدم وجود أي وزارات خارجها، باستثناء مكاتب متابعة محدودة لبعض الجهات ذات الصلة بالموانئ، وعلى رأسها وزارة المالية.

وأوضح الإعيسر أن الجلسة ناقشت حزمة من القضايا المحورية، في مقدمتها ملف الجبايات، حيث أعادت الحكومة النظر في عدد من الإجراءات ذات الصلة، على أن تصدر قرارات قريبة بهذا الشأن.

كما استعرض الوزراء تقارير وافية حول إجراءات انتقال وزاراتهم إلى الخرطوم، في إطار تثبيت الوجود المؤسسي الكامل للحكومة داخل العاصمة القومية.

وأضاف أن المجلس تناول أيضا قضية مكافحة تهريب المخدرات، مشيرا إلى أن وزير الداخلية قدم تقريرا مفصلا حول الجهود المبذولة لمنع تهريب المخدرات ومكافحة أي محاولات لجعل السودان ممرا لهذه الأنشطة غير المشروعة.

وفي سياق متصل، ناقش مجلس الوزراء رؤية رئيس الوزراء بشأن المشروعات الكبرى، حيث أشار الإعيسر إلى أن ما تعرف بـ"حكومة الأمل" تعتزم تبني عدد من المشروعات الإستراتيجية التي ستشكل مرتكزا أساسيا لسياسات الدولة في المرحلة المقبلة، ومنهجا يحتذى به خلال الأعوام القادمة.

كما استعرض الاجتماع منصة المشروعات القومية التي تقدم بها وزير الاتصالات، إلى جانب عرض قدمه وزير الزراعة حول أداء الموسم الزراعي الصيفي لعام 2025/ 2026، وأداء الموسم الزراعي الشتوي لعام 2026، في إطار تقييم واقع الإنتاج الزراعي واستشراف فرص تطويره.

وتطرق المجلس كذلك إلى مقترح الهوية الوطنية الرقمية الذي تقدمت به وزارة الاتصالات، إضافة إلى مناقشة قضايا الصناعات الثقافية، ورؤية تهدف إلى تعزيز موقع السودان بوصفه دولة رائدة في المشروعات السياحية، وربط هذه المشروعات بالعمل الثقافي بما يسهم في تعزيز التماسك الوطني.

وأكد وزير الثقافة والإعلام أن هذه الجلسة تمثل بداية فعلية لتدشين عمل الحكومة التنفيذية من داخل الخرطوم، معربا عن سعادته بانطلاق "حكومة الأمل" من العاصمة لمخاطبة قضايا الأمة السودانية، والعمل على مناصرة القوات المسلحة السودانية من داخل العاصمة القومية.

وقد وجهت الحكومة على لسان الوزير دعوة مباشرة إلى مواطني الخرطوم للعودة إلى العاصمة بمدنها الثلاث، مع تركيز خاص على فئة الشباب، من أجل بدء التدشين الفعلي لعودة المواطنين وعودة الحياة إلى طبيعتها، مؤكدا التزام الحكومة بالعمل الجاد والصبر من أجل تمكين المواطنين من العودة إلى منازلهم واستعادة الاستقرار.