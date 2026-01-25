ست مروحيات أمريكية تنقل معتقلي "تنظيم الدولة" من شرق سوريا قبيل الهدنة

كشف تقرير أعده مراسل الجزيرة محمد حسن من داخل القاعدة الأمريكية في مدينة الحسكة عن قيام القوات الأمريكية بإجلاء عناصر تنظيم الدولة الإسلامية من سجن غويران المعروف أيضا باسم "سجن الصناعة" باتجاه الأراضي العراقية.

وأفادت معلومات الجزيرة المؤكدة من مصادرها بأن حوالي 6 مروحيات نزلت في سجن الصناعة وقامت بنقل عناصر التنظيم عبر الحدود.

ويسود القاعدة الأمريكية الواقعة بالقرب من مدينة الحسكة، وهي واحدة من أكبر القواعد الأمريكية المنتشرة في سوريا، هدوء تام وحالة من الترقب والحذر خلال الساعات المتبقية لموعد الهدنة أو وقف إطلاق النار.

كما لم يكن بالإمكان مشاهدة الجنود الأمريكيين الموجودين داخل القاعدة، حسب المصادر.

هل ستُمدد الهدنة؟

وتستمر حالة عدم اليقين بشأن مستقبل الهدنة، حيث لا توجد حتى الآن معلومات مؤكدة أو تصريحات رسمية فيما إذا كانت الهدنة قد مُددت، أم أن هناك إعلانا للحرب سيحدث قريبا.

وكانت وزارة الخارجية التركية ومصادر في قسد ألمحت إلى إمكانية تمديد وقف إطلاق النار بين الحكومة السورية وقسد، فقد قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن وقف إطلاق النار الحالي في ‍سوريا يجب أن يستمر خلال نقل سجناء ‍تنظيم الدولة الإسلامية إلى العراق، وإن ذلك سيحد من المخاطر الأمنية.

وكانت القيادة الوسطى قد أعلنت في وقت سابق أنها بدأت في نقل معتقلي تنظيم الدولة من شمال شرق سوريا إلى العراق ووضعهم في مراكز احتجاز آمنة. وقالت إنها تتوقع أن يصل عدد معتقلي تنظيم الدولة الذين سيُنقلون من سوريا للعراق إلى 7 آلاف.

وقد انسحبت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) من مخيم الهول الذي يضم معتقلين لتنظيم الدولة، معظمهم أطفال ونساء من عائلات مقاتلين سابقين للتنظيم شمال شرقي سوريا دون تنسيق مع السلطات السورية، عقب معارك مع الجيش السوري الذي بسط لاحقا سيطرته على المخيم ومحيطه مؤخرا.

يُذكر أن أكثر من 10 آلاف من عناصر تنظيم الدولة، إضافة إلى عشرات الآلاف من النساء والأطفال المرتبطين بهم، كانوا محتجزين طوال سنوات في نحو 12 سجنا ومخيم اعتقال تديرها قوات قسد في شمال شرقي سوريا.