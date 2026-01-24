وزير سوداني لأربع وزارات وبراتب وزير واحد

في بث مباشر مع مذيع الجزيرة مباشر أحمد طه، كشف خالد الأعيسر، وزير الثقافة والإعلام والسياحة والآثار السوداني، عن مفاجأة طريفة، فرغم إشرافه على أربع وزارات ضخمة، فإنه يتقاضى راتب وزير واحد فقط!

وحاول أحمد طه، خلال اللقاء، فك رموز الأخبار المتداولة عن تغييرات في الحكومة، وبدأ بسؤال جاد "هل هناك تغييرات في مجلس السيادة؟".

ابتسم الأعيسر وقال بحزم ومرح خفيف "الأخبار كثيرة ومشوشة، لكن نحن هنا لا نبحث عن المناصب، بل نخدم الشعب، وحتى لو ذهبنا غدا، سنذهب بسعادة".

لم يستطع أحمد إلا أن يبتسم بدهشة "وأنت منهم؟ لا تأخذ راتبا عن عملك كوزير لأربع وزارات؟".

أجاب الأعيسر بروح مرحة "أخذت راتبي في البداية، وسلمته كله للمؤسسة التعاونية العسكرية، والحقبة الثانية لوزارة الصحة. أما الآن، أي راتب يمنح لي، فسأعطيه لمشاريع إنسانية.. نحن نعيش على روح التطوع".

تساءل أحمد بدهشة "هل يعني هذا أنك تستلم راتب وزير واحد فقط رغم أربع وزارات؟".

ضحك الأعيسر وقال "نعم، وزاراتنا واحدة.. ولكن إذا أرادوا منحي راتب أربع وزارات، فسأرسله فورا لمن يستحق أكثر مني. نحن أبناء هذا الوطن، المال لنا وسيلة لا غاية".