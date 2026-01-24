من العزلة إلى الكرملين.. طالبان تكتسب ورقة سياسية جديدة

كابل – في خطوة كسرت أحد آخر الخطوط الحمراء -غير المعلنة- في التعامل الدولي مع حركة طالبان، قبِل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسميا أوراق اعتماد غول حسن حسن سفيرا للحكومة الأفغانية الحالية، لدى موسكو، خلال مراسم أُقيمت في الكرملين بحضور عشرات السفراء المعتمدين.

ولم يكن الحدث مجرد إجراء بروتوكولي روتيني، بل تتويجا لمسار روسي مدروس، جعل من موسكو أول قوة كبرى تتعامل مع الحكومة التي شكّلتها طالبان، باعتبارها حكومة أمر واقع كاملة الصلاحيات.

وأثارت هذه الخطوة نقاشا واسعا في الأوساط السياسية والدبلوماسية، وطرحت تساؤلات حول سبب اختيار روسيا هذا التوقيت، وما الذي تسعى إلى تحقيقه من هذا الانخراط العلني مع حكومة لا تزال معزولة دوليا.

وللإجابة، من الضروري تفكيك الحسابات الأمنية والجيوسياسية والاقتصادية التي تشكّل أساس المقاربة الروسية تجاه أفغانستان.

تطبيع رمزي

يرى باحثون في الشأن الأفغاني أن قبول أوراق الاعتماد لا يغير كثيرا من الناحية القانونية، لكنه يحمل دلالة سياسية ورمزية عميقة. ويقول السفير الأفغاني السابق لطيف بهاند إن "موسكو كانت تتعامل مع طالبان عمليا منذ سنوات، لكن هذه الخطوة تنقل العلاقة من مستوى التعامل البراغماتي غير المعلن إلى مستوى التطبيع الرمزي الكامل".

وأضاف في حديثه للجزيرة نت "وجود سفير طالبان إلى جانب ممثلي دول معترف بها دوليا داخل الكرملين يمنح طالبان صورة القبول العملي من قوة عظمى وعضو دائم في مجلس الأمن". ويؤكد بهاند أن "هذه الصورة لها قيمة دعائية عالية لطالبان في الداخل الأفغاني وفي محيطها الإقليمي، حتى إن لم تترجم إلى اعتراف دولي شامل".

ويتفق محللون وخبراء في الشأن الأفغاني على أن الدافع الأمني يقف في صدارة الحسابات الروسية، فموسكو تنظر إلى أفغانستان من زاوية تأثيرها المباشر على جمهوريات آسيا الوسطى، التي تعد عمقا إستراتيجيا ونطاق نفوذ تقليدي لروسيا.

ويؤكد الخبير الأمني عبد الكبير رحيمي أن "القلق الروسي الأساسي يتمثل في منع انتقال الفوضى وعدم الاستقرار إلى طاجيكستان وأوزبكستان وتركمانستان".

ولفت في حديثه للجزيرة نت، إلى أن "أي اضطراب في شمال أفغانستان يمكن أن ينعكس سريعا على هذه الدول، لذا تسعى موسكو للحفاظ على الاستقرار ومنع تصاعد التوترات الحدودية بين أفغانستان وجيرانها".

وتولي موسكو أهمية خاصة لملف تنظيم الدولة، الذي تعتبره التهديد "الإرهابي" الأخطر في المنطقة، ويؤكد المسؤول الأمني الأفغاني السابق عبد الله كريمي، في حديثه للجزيرة نت، أن "روسيا لا تراهن على طالبان بوصفها شريكا مثاليا، لكنها تراها الطرف الأكثر قدرة حاليا على كبح تنظيم الدولة ومنع تحوله إلى تهديد إقليمي واسع، ولقد أثبتت حركة طالبان للأطراف الإقليمية أنها تستطيع مكافحة تنظيم الدولة الذي يهدد الجميع دون استثناء".

تهديد صامت

إلى جانب مكافحة الإرهاب، تمثل تجارة المخدرات مصدر قلق مزمن للأمن الروسي، فطريق "الهيروين الأفغاني" إلى أوروبا يمر تقليديا عبر آسيا الوسطى وروسيا، مخلفا آثارا اجتماعية وأمنية واقتصادية كبيرة.

وهنا، يشير الكاتب والمحلل السياسي عبد الصمد نظري إلى أن "إعلان طالبان حظر زراعة الأفيون وتجارته وخفض الإنتاج بشكل كبير كان عاملا مهما في تغيير المزاج الروسي".

ويضيف نظري، في حديثه للجزيرة نت، أن "موسكو لا تثق تماما بالأرقام المعلنة، لكنها ترى في طالبان شريكا أكثر جدية من الحكومات السابقة في ملف مكافحة المخدرات".

من وجهة نظر روسية، فإن أي تقليص مستدام لإنتاج المخدرات في أفغانستان يعد مكسبا إستراتيجيا طويل الأمد، حتى لو جاء ضمن تفاهمات غير معلنة مع حكومة غير معترف بها دوليا.

على المستوى الجيوسياسي، لا يمكن فصل الخطوة الروسية عن صراع النفوذ مع الولايات المتحدة والغرب، فوجود القوات الأمريكية في أفغانستان لعقدين شكل -بحسب الرواية الروسية- تهديدا مباشرا للأمن القومي الروسي.

وأكد الباحث في العلاقات الدولية جميل الكوزي إن "روسيا ترى في طالبان قوة محلية معادية بطبيعتها للغرب، ويمكن الاعتماد عليها لضمان ألا تعود أفغانستان منصة للنفوذ الأمريكي"، مبينا في حديثه للجزيرة نت أن "الاعتراف بطالبان، أو التعامل معها بوصفها حكومة أمر واقع، هو استثمار سياسي منخفض الكلفة مقارنة بالمكاسب الجيوسياسية المحتملة".

من هذه الزاوية، تبدو الخطوة الروسية أيضا رسالة للغرب، مفادها أن موسكو قادرة على إدارة ملفات إقليمية حساسة خارج الأطر الغربية، وفرض وقائع جديدة دون انتظار إجماع دولي.

اللاعب الحاسم

ويسعى الكرملين، عبر هذا الانخراط، إلى ترسيخ نفسه بوصفه الطرف الخارجي الأكثر تأثيرا في الملف الأفغاني، متقدما على الولايات المتحدة، ومنافسا للصين، وموازنا لأدوار إيران وباكستان.

ويرى محللون أن روسيا تحاول احتكار دور "الوسيط الضروري"، بحيث لا يمكن بحث مستقبل أفغانستان أو أمن آسيا الوسطى دون المرور عبر موسكو، ويقول الباحث الأفغاني وحيد فيضي إن "موسكو تريد أن تكون العنوان الأول لأي ترتيبات إقليمية تتعلق بأفغانستان، سواء في الأمن أو في الاقتصاد أو في التنسيق السياسي".

ولا يمكن فصل الجرأة الروسية عن سلوك طالبان خلال السنوات الثلاث الماضية، فالحركة -رغم سجلها الإشكالي دوليا- اتخذت خطوات انسجمت مع المصالح الروسية، من بينها:

كثفت عملياتها ضد تنظيم الدولة.

أعلنت حظر زراعة الخشخاش.

تبنت سياسة خارجية تميل نحو الشرق مع الابتعاد عن الغرب.

أبدت انفتاحا على التعاون مع روسيا في مجالات الطاقة والتعدين والبنية التحتية.

ويضيف فيضي، في حديثه للجزيرة نت، أن "طالبان قدمت نفسها لموسكو كقوة براغماتية تسعى إلى الاعتراف والتعاون، لا كحركة أيديولوجية مغلقة".

وعلى الرغم من مستوى الانخراط السياسي العالي، تتجنب روسيا بحذر أي التزام اقتصادي أو أمني كبير في أفغانستان، فلا توجد حتى الآن مساعدات واسعة النطاق، ولا مشاريع إستراتيجية ضخمة، ولا وجود عسكري مباشر.

ويفسر الخبير الاقتصادي وحيد كاظمي هذا التردد بقوله: إن "روسيا تعلّمت من تجربتها السوفيتية، ولا تريد الغرق في مستنقع أفغاني جديد". ويضيف للجزيرة نت، أن "غياب الاعتراف الدولي، والعقوبات، كلها تجعل الاستثمار مغامرة عالية المخاطر".

في المحصلة، يمكن قراءة قبول بوتين أوراق اعتماد سفير طالبان بوصفه جزءا من إستراتيجية أوسع تقوم على: