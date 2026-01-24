صحف عالمية: الضرر حدث والعالم تجاوز نقطة اللاعودة

هيمنت التطورات والتغيرات الحاصلة على مستوى العالم على اهتمامات الصحف والمواقع العالمية، وخاصة الجدل الأمريكي والأوروبي حول دور حلف شمال الأطلسي (ناتو) والتصعيد المحتمل ضد إيران، إضافة إلى إعادة الإعمار في قطاع غزة.

وبشأن الجدل حول حلف الناتو، جاء في مقال في صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن "التقلبات الجيوسياسية التي تهز العالم ستأخذ في طريقها حلف شمال الأطلسي"، ويرى أن تطورات الأسبوع الماضي خصوصا في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي من تصريحات ومواقف تثبت أن "الضرر حدث وأن العالم تجاوز نقطة اللاعودة".

ووفق المقال فإن الناتو، وهو التحالف الذي كان حجر الزاوية للأمن عبر الأطلسي لأكثر من 7 عقود، يقترب من نهايته، مشيرا إلى أن تفكك الناتو لن يكون فوريا، ورغم أنه سيخلف اضطرابات عدة، فإنه لن يكون كارثيا لأن أوروبا التي لطالما عهدت بأمنها إلى واشنطن تمتلك الدافع والوسائل لحماية نفسها، وقد أظهرت أوروبا ذلك هذا الأسبوع عندما عمل قادتها بتنسيق كبير.

ووجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب -في كلمته أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس- انتقادات لأوروبا وحلف شمال الأطلسي، وقال إن "أموالنا تذهب إلى دول وجهات لا تقدر ما نفعله".

حسابات إسرائيل

وأثارت التجاذبات بين إيران وإسرائيل اهتمام مجلة فورين بوليسي الأمريكية، إذ كتبت أن "التهدئة الحالية بين إسرائيل وإيران لن تدوم طويلا وأن المواجهة القادمة ستكون أكبر وأشرس من جولة الصيف الماضي"، ويتحدث التحليل عن اتفاق بين الطرفين عن عدم مهاجمة أي منهما للآخر، لكنه يشير إلى أن "الأمر أشبه بهدنة تكتيكية وليس تغييرا جذريا في الصراع بين الطرفين".

ويضيف التحليل أن إسرائيل تمر بظروف ما بعد حروبها الأخيرة في المنطقة وما ترتب عليها من نضوب في مخزون دفاعاتها الجوية، إضافة إلى شكوك في القدرة على إسقاط النظام الإيراني فقط بغارات جوية من بعيد، موضحا أن هذه الأسباب العملية كفيلة بتأجيل مواجهة جديدة مع إيران، لكن حسابات إسرائيل قد تتغير قريبا.

انتعاش بعيد المنال

وحول غزة، رأت صحيفة الفايننشال تايمز البريطانية أن الصورة ضبابية بشأن إعادة إعمار غزة، ما يجعل الانتعاش الاقتصادي في القطاع بعيد المنال، وتشير إلى أن "التناقض صارخ بين صور العقارات البراقة التي يعرضها جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي ومستشاره والواقع على أرض غزة".

وعلى هامش منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، عرض كوشنر خطة لإعادة إعمار غزة، تتضمن 4 مراحل، من بينها ضخ أموال تفوق 25 مليار دولار بحلول عام 2035، وتنظيم مؤتمر في واشنطن خلال الأسابيع المقبلة تعلن فيه مساهمات الدول لإعادة إعمار غزة، وفق تصريحات كوشنر.

وتقول الفايننشال تايمز إن القصف الإسرائيلي المتقطع يستمر، إلى جانب الوفيات الناجمة عن البرد والأمراض المعدية، وتشدد على أن الأولوية القصوى الآن هي توفير الغذاء الكافي والعلاج الطبي والمأوى لسكان القطاع، ومعظمهم نازحون، معتبرة أن تحفظ دول كبرى على "مجلس السلام" الذي أنشاه الرئيس الأمريكي ليس علامة مبشّرة بالنسبة لسكان غزة.