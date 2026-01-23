صحف عالمية: تحفّظ بريطاني على مجلس السلام وانهيار قسد يُغيّر معادلات سوريا

تصدرت قضايا غزة وسوريا وأوكرانيا واجهة الصحافة العالمية، في جولة عكست تباين المقاربات الغربية بين الحذر السياسي والتحولات الميدانية، وإعادة ترتيب الأولويات الجيوسياسية.

في الشأن الفلسطيني، توقفت صحيفة التايمز عند إعلان بريطانيا عدم الانضمام إلى "مجلس السلام"، الذي اقترحه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن غزة.

وبررت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر القرار بمخاوف مرتبطة بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤكدة أن لندن لم ترَ مؤشرات على التزام موسكو بالسلام في أوكرانيا، مما يجعل وجود بوتين في مبادرة سلام أمرا مقلقا.

ورغم تلقيها دعوة رسمية، أوضحت كوبر أن المملكة المتحدة ستبحث عن دور داعم آخر بالتنسيق مع حلفائها، مع استمرار دعمها لخطة ترمب الأوسع للسلام في الشرق الأوسط، وإبداء استعدادها للمساهمة في إعادة إعمار غزة.

نقطة تحول سورية

وفي سوريا، رصدت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية ما وصفته بنقطة تحول كبرى مع انهيار قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، معتبرة أن ذلك يمهّد الطريق أمام الرئيس السوري أحمد الشرع للسيطرة على مناطق إستراتيجية غنية بالنفط والزراعة.

وعدّ التقرير هذا التطور انتصارا كبيرا لدمشق وأنقرة معا، إذ عارضت تركيا بقوة الدعم الأمريكي لـ"قسد"، بينما دعمت الشرع.

ونقل عن باحثين قولهم إن الأكراد أخطأوا في حساباتهم، لافتين إلى أن الولايات المتحدة لم تتعهد يوما بعلاقة دائمة مع "قسد".

غرينلاند وأوكرانيا

أما ملف غرينلاند، فأشارت صحيفة وول ستريت جورنال إلى أن التراجع المفاجئ لترمب عن مساعيه للسيطرة على الجزيرة أثار غموضا واسعا بشأن الخطوات المقبلة.

وذكرت أن لقاء ترمب مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته في دافوس لم يسفر عن أي اتفاقات ملموسة، ورأى مسؤولون أوروبيون أنه شكّل فرصة لخفض التصعيد وحفظ ماء الوجه لترمب، في ظل انتقادات دولية، وتأثر الأسواق المالية سلبا بقضية غرينلاند.

إعلان

وفي دافوس أيضا، خلص مقال في صحيفة إندبندنت إلى أن خطاب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هز أوروبا، واعتبره نداء استغاثة لترسيخ مكانتها العالمية ودعم أوكرانيا.

وأشار إلى أن خبراء المنتدى فنّدوا الروايات الروسية والأمريكية التي تقلل فرص كييف في الانتصار، مؤكدين عكس ذلك.

بدوره، نقل موقع بلومبيرغ سعي المستشار الألماني فريدريش ميرتس لتعزيز التقارب مع إيطاليا، في ظل خلافات متزايدة مع فرنسا حول السياسة التجارية، استعدادا لقمة أوروبية تناقش "أفكارا جذرية" لتحفيز التنافسية.

وانتقدت صحيفة واشنطن بوست انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية ووصفت الخطوة بالمتهورة، في حين حذرت مجلة تايم من تداعيات جيوسياسية ستملأ فيها دول أخرى فراغ النفوذ الأمريكي داخل المنظمة الأممية.