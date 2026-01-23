أيمن عودة: قائمة عربية مشتركة لمواجهة نتنياهو في الانتخابات المقبلة

قال أيمن عودة، رئيس قائمة الجبهة والعربية للتغيير في الكنيست، إن الوحدة بين الأحزاب العربية الأربعة وإعادة تشكيل القائمة المشتركة تمثل استجابة مباشرة لرغبة الشعب الفلسطيني داخل الخط الأخضر، مشددا على أن الهدف الأساسي هو خوض الانتخابات بقائمة واحدة لمواجهة الحكومة الحالية، التي وصفها بـ"الفاشية".

وأضاف عودة -في تصريحات لبرنامج المسائية على الجزيرة مباشر- أن الحكومة الإسرائيلية الحالية مسؤولة عن قتل أكثر من 70 ألف فلسطيني، ومن بينهم عشرات الآلاف من الأطفال دون سن الـ20 في غزة، مؤكدا أن الانتخابات المقبلة ليست مجرد أرقام أو مقاعد، بل هي قضية سياسية وأخلاقية وواجب وطني لمنع استمرار سياسات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزراء حكومته المتطرفة.

وتطرق النائب العربي الفلسطيني إلى وصف وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير لهم بأنهم "تحالف ممثلي الإرهاب"، واعتبر أن هذه التصريحات تأتي من منطلق انزعاج الحكومة من قوة القائمة المشتركة، لافتا إلى أن الحكومة قد تحاول تخفيض نسبة الحسم أو تفعيل إجراءات قانونية لمنع دخول القائمة المشتركة للكنيست.

وأوضح هذه الهجمات ليست مجرد محاولات إعلامية، بل إنها جزء من محاولات السيطرة السياسية ومنع العرب من تحقيق أكبر عدد من المقاعد، مؤكدا أن التجربة السابقة للقائمة المشتركة أظهرت قدرة التحالف على الوصول إلى 13–15 مقعدا، وأن هذا النجاح يمثل مصدر قلق للحكومة الإسرائيلية.

دوافع إعادة الوحدة العربية

وأوضح رئيس قائمة الجبهة والعربية للتغيير أن إعادة توحيد القائمة المشتركة جاءت أيضا نتيجة المخاوف من تصاعد العنصرية والحكومة "الفاشية" في إسرائيل، إضافة إلى تفشي الجريمة داخل المجتمع العربي التي يدعمها بن غفير، وارتفاع المخاوف من أن تؤدي دورة انتخابية جديدة للحكومة الحالية إلى دورة التصفية في جميع مجالات الحياة للفلسطينيين داخل إسرائيل.

وأشار النائب أيمن عودة إلى أن الانتخابات المقبلة تحمل أهمية كبيرة ليس فقط بالنسبة للأحزاب العربية، بل أيضا بالنسبة للمعارضة الإسرائيلية، حيث يمكن أن تؤثر على قدرة نتنياهو على تشكيل الحكومة.

وقال إن الحكومة الحالية قد تحاول استغلال أي موقف تكتيكي أو قانوني لإضعاف القائمة المشتركة، مؤكدا أن الهدف الأساسي للقائمة هو الحفاظ على وحدة المجتمع العربي والضغط على الحكومة.

وختم أيمن عودة تصريحاته بالتأكيد على أن المعركة السياسية في الانتخابات المقبلة ليست فقط على المقاعد، بل على الحقوق والمساواة وحماية المواطنين العرب داخل إسرائيل، مشددا على أن الوحدة بين الأحزاب العربية والالتزام بالقائمة المشتركة هو السبيل الأضمن لتحقيق هذه الأهداف، ومواجهة محاولات الحكومة إقصاءهم أو وصمهم بالإرهاب.