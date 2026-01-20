صحف عالمية: ترامب يسعى لإعادة تشكيل النظام العالمي

قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يسعى إلى توسيع "مجلس السلام" الذي اقترحه للإشراف على قطاع غزة بعد الحرب، ليصبح هيئة دولية بديلة تقوم بأدوار الأمم المتحدة.

وأضافت الصحيفة أن هذه الخطوة تأتي ضمن مسعى لإعادة تشكيل النظام الدولي الذي نشأ بعد الحرب العالمية الثانية، مشيرة إلى أن الميثاق المقترح يمنح الرئيس الأميركي صلاحيات واسعة تشمل تعيين الأعضاء وإقالتهم، وحق نقد قرارت المجلس، وإنشاء هيئات فرعية، مع آلية خلافة مفتوحة.

ولفتت إلى أن نحو 60 دولة تلقت دعوات للانضمام، وسط ردود فعل متباينة ومخاوف من تقويض دور الأمم المتحدة.

وفي السياق نفسه، نقلت هآرتس الإسرائيلية عن مصادر دبلوماسية وجود معارضة أوروبية واسعة لمبادرة مجلس السلام، مع توقعات برفض دول الاتحاد الأوروبي الانضمام إليها، مشيرة إلى أنها تستهدف الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي معا.

كما أشارت إلى تفضيل دول في أميركا اللاتينية أي مبادرة جماعية تقودها الأمم المتحدة بدلا من مشروع يعزز نفوذ قوة واحدة.

عنف المستوطنين

وفي الشأن الفلسطيني، أفادت جيروزالم بوست بأن الجيش الإسرائيلي أقر بعدم نجاحه في الحد من عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة خلال العام الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى تسجيل 867 هجوما عنيفا وتخريبيا، مقارنة بـ682 هجوما في عام 2024، مما يعكس تصاعدا ملحوظا في الاعتداءات.

إعادة البناء في سوريا

وفي الشأن السوري، نشرت صحيفة نيويورك تايمز تحقيقا تناول صعوبة جهود إعادة البناء واستعادة الاستقرار، مشيرة إلى دمار واسع في مدن مثل حلب، حيث دُمّر نحو ثلثي المدينة العتيقة.

وأضافت أن أكثر من 3 ملايين سوري عادوا من المنفى ليجدوا أن ثلث المباني مُدمَّر، في حين يعيش كثيرون بين الأنقاض أو في خيام وسط ظروف قاسية.

مأزق أوروبي

أوروبيا، رأت فايننشال تايمز أن القارة تواجه مأزقا في التعامل مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بين محاولة ثنيه عن خططه بشأن غرينلاند أو مواجهة تبعات ذلك، لافتة إلى أن اعتماد أوروبا الكبير على الولايات المتحدة منح واشنطن أفضلية في أي تصعيد.

وفي السياق ذاته، أشارت بوليتيكو إلى توتر متزايد في العلاقات الفرنسية الألمانية وغياب تقدُّم ملموس خلال الأشهر الستة الماضية.

تعزيز السلامة

وفي بريطانيا، ذكرت الإندبندنت أن الحكومة أطلقت مشاورات لتقييد استخدام شبكات التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاما لتعزيز السلامة الرقمية، بدعم من رئيس الوزراء كير ستارمر، استجابة لمطالب برلمانية وبالاستفادة من تجارب دول مثل أستراليا.