هآرتس: أعلى معدل لانتحار الجنود الإسرائيليين منذ 15 عاما

كشف تقرير نشرته صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن 22 جنديا إسرائيليا انتحروا عام 2025، في رقم لم يُسجل منذ 2010، حين انتحر 28 جنديا عقب عملية "الرصاص المصبوب" على قطاع غزة.

وبحسب معطيات الجيش الإسرائيلي، ارتفع العدد إلى 22 بعد انتحار جندي من وحدة الهندسة القتالية بالخدمة الإلزامية الأربعاء الماضي، مما دفع الشرطة إلى فتح تحقيق رسمي في المسألة.

ترجح مصادر عسكرية أن ارتفاع عدد المنتحرين يعود لتعرضهم إلى "مشاهد وأحداث قاسية في الحرب"

وتظهر البيانات أن من بين المنتحرين 12 مجندا إلزاميا، و تسعة من قوات الاحتياط. ووقعت 14 حالة خارج القواعد العسكرية، بينما سُجلت 8 حالات داخلها.

ومن اللافت أن خمسة من الجنود كانوا يعانون حالات نفسية سيئة ويتلقون رعاية نفسية، بينهم خبير مسيّرات رفيع المستوى، قال قبل انتحاره إنه "لم يعد قادرا على تحمّل آثار القتال"، بحسب التقرير.

عامل "حرب غزة"

ويربط الكاتب توم ليفينسون ارتفاع حالات الانتحار باندلاع الحرب على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023. فبين ذلك التاريخ ونهاية العام نفسه، سُجلت 7 حالات.

وارتفع العدد الكلي لحالات الانتحار من 17 في 2023 إلى 21 حالة في 2024، مقارنة بمتوسط سنوي بلغ 12 حالة فقط في العقد الذي سبق الحرب.

ورغم أن الجيش يزعم عدم وجود عامل موحد بين الحالات، ترجح مصادر عسكرية أن ارتفاع عدد المنتحرين يعود لتعرضهم إلى "مشاهد وأحداث قاسية في الحرب"، أثرت على صحتهم النفسية.

أزمات انتحار

بيد أن التقرير يلفت إلى أن هذه الأرقام -على ارتفاعها- لا تشمل الجنود الذين أقدموا على الانتحار بعد تسريحهم من الخدمة. وتقدّر وزارة الدفاع أن نحو 15 جنديا سابقا ممن خدموا خلال الحرب أنهوا حياتهم بعد تسريحهم.

حذّر مسؤولون في الجيش من أن عام 2026 قد يكون الأصعب نفسيا، بسبب تراكم آثار الحرب وطول مدة القتال

وفي ظل ارتفاع حالات الانتحار بعد انتهاء الخدمة، شكل وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس ورئيس الأركان الإسرائيلي السابق هرتسي هاليفي لجنة لدراسة القضية.

ونشرت اللجنة استنتاجاتها يوم الثلاثاء الماضي، وقررت أن الجيش الإسرائيلي سيقدّم دعما أوليا لأسر الجنود الذين انتحروا بعد الخدمة، في الحالات التي يثبت فيها وجود صلة بين الانتحار والخدمة العسكرية.

وحذّر مسؤولون في الجيش من أن عام 2026 قد يكون الأصعب نفسيا، بسبب تراكم آثار الحرب وطول مدة القتال. ومن المتوقع أن يعين القادة في مختلف الوحدات عناصر مختصين لمتابعة الصحة النفسية ومنع حالات الانتحار بين الجنود.