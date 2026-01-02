صحف عالمية: وهم الهدوء يخيم على إسرائيل والإغاثة محاصرة بغزة

تناولت صحف عالمية قضايا متداخلة في المشهد الدولي تصدرها الشأن الفلسطيني الإسرائيلي، في ظل تحذيرات من أن الهدوء القائم في المنطقة قد يكون مؤقتا، إلى جانب تطورات تمتد من أوكرانيا إلى أميركا اللاتينية.

وكشفت صحيفة الغارديان البريطانية أن إسرائيل تسمح لشركات بإدخال بضائع معينة إلى قطاع غزة، في حين تمنع المنظمات الإنسانية من إدخال المواد نفسها.

ونقلت الصحيفة عن مصادر عسكرية ودبلوماسية وإنسانية أن هذه البضائع تُباع حاليا في السوق المفتوحة داخل غزة، رغم مرورها عبر 3 نقاط تفتيش إسرائيلية تخضع لرقابة مشددة.

وأعرب مصدر دبلوماسي عن صدمته من قدرة القنوات التجارية على إدخال هذه البضائع، مستبعدا أن يتم ذلك دون علم السلطات الإسرائيلية.

واعتبرت الصحيفة أن هذا التفاوت يعرقل عمل المنظمات الإنسانية الداعمة للفلسطينيين في وقت تتزايد فيه الحاجة، مقابل توفير فرص مربحة للتجار القادرين على الحصول على تصاريح استيراد من إسرائيل.

أما صحيفة يديعوت أحرونوت فنشرت مقالا يستشرف العام الجديد لإسرائيل، الذي يُفترض أن يكون الأول منذ 3 سنوات دون حالة حرب، لكن الصحيفة حذرت من أن الهدوء الحالي قد يكون مؤقتا، في ظل استمرار التوتر على جبهتي الشمال والجنوب وعبر البحار.

وأشار المقال إلى أن حزب الله لم ينزع سلاحه، وأن حركة حماس ليست مستعدة لذلك، في وقت تتواصل فيه الاستعدادات الإيرانية لما وصفه بالمعركة القادمة مع إسرائيل، إضافة إلى توقع مطالبة إسرائيل مستقبلا بالتعامل مع ملف الحوثيين في اليمن.

أما مديرة مجموعة الأزمات الدولية كومفورت إيرو، فقد اعتبرت في مقال لها بمجلة فورين بوليسي، أن تأجيل التفاصيل بوصفه مخرجا من حالة الحرب هو نهج مشكوك في نجاحه.

وقالت كومفورت إيرو إن الهدنة في غزة تُظهر مخاطر الحلول قصيرة الأجل، حيث يُحشر الفلسطينيون في أقل من نصف مساحة القطاع، في حين تسيطر إسرائيل على بقية المناطق، وتعرقل إعادة الإعمار، وتواصل ضرباتها بوصفها مرحلة انتقالية.

وفي ملف آخر، أفادت صحيفة واشنطن تايمز بأن أذربيجان وأرمينيا تبتعدان تدريجيا عن موسكو وتقتربان من واشنطن عقب اتفاق السلام الذي أنجزه الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأشارت الصحيفة إلى أهمية أذربيجان الإستراتيجية، إذ تعد الدولة الوحيدة التي تجاور روسيا وإيران وتركيا معا، فيما تنظر إليها واشنطن كشريك موثوق يقيم علاقات مع إسرائيل.

وقالت صحيفة واشنطن بوست إن روسيا نجحت في إثارة غضب عالمي بشأن هجوم أوكراني مزعوم ضد أحد مقرات إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشيرة إلى توتر في موقف ترامب من دعم كييف.

بدورها، تحدثت صحيفة نيويورك تايمز في تقرير من الجبهة الأوكرانية عن شكوك الجنود في قرب نهاية الحرب، مع قناعة باستمرارها لعامين آخرين على الأقل.

وخلصت صحيفة وول ستريت جورنال إلى أن الصين لن تقدم تنازلات للولايات المتحدة في أميركا اللاتينية، مؤكدة أن طموحات بكين تجاوزت الاقتصاد إلى البعد الإستراتيجي.