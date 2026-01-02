دلالات إطلاق عملية تسلم المعسكرات في حضرموت

يشهد اليمن تطورات متسارعة في المناطق الخاضعة للحكومة المعترف بها دوليا، في ظل تزامن لافت بين تصريحات السفير السعودي لدى اليمن، وقرارات صادرة عن مجلس القيادة الرئاسي، وتحركات ميدانية في حضرموت.

فقد أعلن محافظ حضرموت سالم الخنبشي اليوم الجمعة إطلاق عملية "استلام المعسكرات" لتسلم المواقع العسكرية سلميا وبشكل منظم من قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، وسط انتقادات سعودية لرئيس المجلس عيدروس الزبيدي.

وفي تعليقه على ذلك قال مدير مكتب الجزيرة في اليمن سعيد ثابت إن تصريحات الخنبشي حملت 3 نقاط أساسية، أولها تثبيت الإطار السياسي للأزمة، والتأكيد على أن القضية الجنوبية يمكن حلها ضمن إطارها العام، وتحميل الزبيدي مسؤولية قرارات وتصرفات أحادية.

وبناء على ذلك، فإن تصريحات محافظ حضرموت لم تحمّل المجلس الانتقالي ككل هذه المسؤولية، وهو ما وصفه ثابت بأنه "محاولة لتفكيك الموقف وفتح باب تفاوض عبر قنوات أخرى غير الزبيدي".

وحددت التصريحات أيضا "الخط الأحمر" في القضايا السيادية، وعلى رأسها تشغيل المطارات، والتحذير من مخاطر توجيه أوامر باجتياح حضرموت والمهرة، والتدخل خارج إطار التوافق.

وكان محافظ حضرموت قد شدد في كلمته اليوم أن العملية ليست "إعلان حرب أو تصعيدا، بل إجراء وقائي لحماية الأمن ومنع الفوضى".

تعيين ورسائل

وبشأن تعيين الخنبشي قائدا لـ"درع الوطن"، قال ثابت إن القرار حمل رسائل واضحة أبرزها أن هذه القوات باتت بقيادة السلطة المحلية وليست قوة وافدة، وأن من يقودها هو محافظ حضرموت نفسه، وهو ما يمنحها غطاء محليا، وفق تعبيره.

كما أن المهمة حُددت بعملية "استلام المعسكرات" وتهيئة الأرض لتمكين "درع الوطن" وفق قرار تحالف دعم الشرعية، في تناغم مع تصريحات السفير السعودي في اليمن، وفق تصريحات مدير مكتب الجزيرة في اليمن.

إعلان

وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي باليمن رشاد العليمي قد كلف الخنبشي بتولي القيادة العامة لقوات درع الوطن في المحافظة، مؤكدا أن الخنبشي يتمتع بكافة الصلاحيات العسكرية والأمنية والإدارية لما يحقق استعادة الأمن والنظام في المحافظة.

وفيما يتعلق بطبيعة العملية، أكد ثابت أن هناك حرصا من مجلس القيادة والتحالف بقيادة السعودية على العمل السياسي والتفاوض دون صدام، موضحا أن العملية وُصفت بأنها "استلام" وليست "استعادة"، وتركز على تثبيت الواقع العسكري دون المساس بالقضايا المدنية.

وأشار مدير مكتب الجزيرة في اليمن إلى أن هناك إصرارا واضحا على تنفيذ قرار التحالف، والقاضي بإخلاء حضرموت والمهرة من قوات المجلس الانتقالي وتسليمهما لقيادة قوات "درع الوطن".

وتظهر المؤشرات الأولية تحركات ميدانية محدودة، مشيرا إلى أن نجاح العملية يتوقف على رد فعل المجلس الانتقالي خلال الساعات المقبلة.

وكانت قوات "الانتقالي" الذي يطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله، نفذت تحركات عسكرية مفاجئة أوائل ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت على إثرها السيطرة على حضرموت والمهرة، قبل أن تؤكد رفضها دعوات محلية وإقليمية للانسحاب.