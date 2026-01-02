هل يوشك كيم جونغ أون على إعلان ابنته وريثة لحكمه؟

أثارت الزيارة الرسمية الأولى لابنة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى ضريح قادة بلادها موجة جديدة من التكهنات بشأن إعدادها لخلافته، حسب تقرير نشرته صحيفة غارديان البريطانية.

وأكد خبراء تحدثوا إلى الصحيفة أن مرافقة الزعيم الكوري لابنته كيم جو آي إلى الضريح الذي يضم رفات جدّه كيم إيل سونغ، مؤسس كوريا الشمالية، ووالده الزعيم السابق كيم جونغ إيل، تحمل دلالات سياسية ورمزية عميقة.

ودفن الرجلان بقصر الشمس في كومسوسان، وهو قبر ضخم بوسط بيونغ يانغ.

خلافة أم دعاية عائلية؟

ويرى تشيونغ سونغ تشانغ، نائب رئيس معهد سيجونغ للدراسات، أن هذه الخطوة "محسوبة بدقة"، لا سيما أنها سبقت انعقاد مؤتمر حزب العمال الحاكم، الذي قد يعقد هذا الشهر، حيث قد تُطرح مسألة خلافة كيم بشكل رسمي، حسب التقرير.

ترجّح بعض المصادر أن كيم جو آي وُلدت في ‌أوائل العقد الثاني من الألفية الثالثة

في المقابل، دعا هونغ مين، الخبير في شؤون كوريا الشمالية في معهد كوريا للتوحيد الوطني الحكومي، إلى الحذر في استخلاص استنتاجات متسرعة بشأن الخلافة، وفق ما نقلته غارديان.

وأشار إلى أن النظام يركّز حاليا على إبراز صورة "العائلة الحاكمة المستقرة" عبر الظهور المتكرر لكيم مع زوجته وابنته في المناسبات الكبرى، أكثر من تمهيد إعلان رسمي للوراثة.

وأضاف أن صغر سن كيم جو آي، التي يُعتقد أنها تبلغ نحو 13 عاما، يجعل تعيينها خليفة بشكل علني أمرا غير مرجّح في المرحلة الراهنة، خصوصا أنها لم تبلغ بعد السن القانونية للانضمام إلى حزب العمال الحاكم.

حضور لافت

ومع ذلك، يشير التقرير إلى أن كوريا الشمالية لم تؤكد رسميا عمر الوريثة المحتملة، بينما زاد حضورها الرسمي أمام وسائل الإعلام بشكل ملحوظ مؤخرا.

وترجّح بعض المصادر أن كيم جو آي وُلدت في ‌أوائل العقد الثاني من الألفية الثالثة.

ويذكر أن كيم جو آي حضرت مع والدها مؤتمر "منظمة شنغهاي للتعاون" في بكين خلال سبتمبر/أيلول الماضي، حيث التقى بالرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، مما عده البعض علامة على أن جو آي الأوفر حظا لخلافة والدها.

ومنذ أواخر عام 2022، ظهرت كيم جو آي في مناسبات عامة عديدة، شملت زيارات لمواقع عسكرية، وعمليات تفتيش مصانع، ومآدب رسمية، واحتفالات بحرية.

وفي الكثير من الأحيان، كانت تظهر مع والدها دون أن تكون والدتها في الصورة، الأمر الذي رآه كثيرون إشارة على مكانة جو آي في سلسلة الحكم.