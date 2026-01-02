سياسة|ترجمات|كوريا الشمالية

هل يوشك كيم جونغ أون على إعلان ابنته وريثة لحكمه؟

North Korean leader Kim Jong Un, his wife Ri Sol Ju and their daughter Kim Ju Ae visit the Kumsusan Palace of the Sun to mark the New Year, in Pyongyang, North Korea, in this picture released by North Korea's official Korean Central News Agency on January 1, 2026. KCNA via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. REUTERS IS UNABLE TO INDEPENDENTLY VERIFY THIS IMAGE. NO THIRD PARTY SALES. SOUTH KOREA OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN SOUTH KOREA. TPX IMAGES OF THE DAY
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون زار مع زوجته ري سول جو وابنتهما كيم جو آي (وسط) قصر كومسوسان (رويترز)
Published On 2/1/2026
آخر تحديث: 12:02 (توقيت مكة)

أثارت الزيارة الرسمية الأولى لابنة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى ضريح قادة بلادها موجة جديدة من التكهنات بشأن إعدادها لخلافته، حسب تقرير نشرته صحيفة غارديان البريطانية.

وأكد خبراء تحدثوا إلى الصحيفة أن مرافقة الزعيم الكوري لابنته كيم جو آي إلى الضريح الذي يضم رفات جدّه كيم إيل سونغ، مؤسس كوريا الشمالية، ووالده الزعيم السابق كيم جونغ إيل، تحمل دلالات سياسية ورمزية عميقة.

الزيارة سبقت انعقاد مؤتمر حزب العمال الحاكم -الذي قد يعقد هذا الشهر- حيث قد تُطرح مسألة خلافة كيم جو آي بشكل رسمي

بواسطة تشيونغ سونغ-تشانغ، نائب رئيس معهد سيجونغ للدراسات

ودفن الرجلان بقصر الشمس في كومسوسان، وهو قبر ضخم بوسط بيونغ يانغ.

epa12596047 A photo released by the official North Korean Central News Agency (KCNA) on 16 December 2025 shows North Korean leader Kim Jong Un (C-R) and his daughter, Kim Ju Ae (C-L), attending an inauguration ceremony of regional-industry factories and leisure complex in Kangdong County, on the outskirts of Pyongyang, North Korea, 15 December 2025. EPA/KCNA EDITORIAL USE ONLY
كيم جو آي برفقة والدها أثناء حفل افتتاح مصانع ومجمع ترفيهي في كانغدونغ 15 ديسمبر/كانون الأول 2025 (الأوروبية)

خلافة أم دعاية عائلية؟

ويرى تشيونغ سونغ تشانغ، نائب رئيس معهد سيجونغ للدراسات، أن هذه الخطوة "محسوبة بدقة"، لا سيما أنها سبقت انعقاد مؤتمر حزب العمال الحاكم، الذي قد يعقد هذا الشهر، حيث قد تُطرح مسألة خلافة كيم  بشكل رسمي، حسب التقرير.

ترجّح بعض المصادر أن كيم جو آي وُلدت في ‌أوائل العقد الثاني من الألفية الثالثة

في المقابل، دعا هونغ مين، الخبير في شؤون كوريا الشمالية في معهد كوريا للتوحيد الوطني الحكومي، إلى الحذر في استخلاص استنتاجات متسرعة بشأن الخلافة، وفق ما نقلته غارديان.

وأشار إلى أن النظام يركّز حاليا على إبراز صورة "العائلة الحاكمة المستقرة" عبر الظهور المتكرر لكيم مع زوجته وابنته في المناسبات الكبرى، أكثر من تمهيد إعلان رسمي للوراثة.

وأضاف أن صغر سن كيم جو آي، التي يُعتقد أنها تبلغ نحو 13 عاما، يجعل تعيينها خليفة بشكل علني أمرا غير مرجّح في المرحلة الراهنة، خصوصا أنها لم تبلغ بعد السن القانونية للانضمام إلى حزب العمال الحاكم.

Kim Jong-un et sa fille Kim Ju-ae à l’aéroport de Pyongyang, le 18 novembre 2022. STR / AFP
كيم جونغ أون وابنته كيم جو آي بمطار بيونغ يانغ في 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 (الفرنسية)

حضور لافت

ومع ذلك، يشير التقرير إلى أن كوريا الشمالية لم تؤكد رسميا عمر الوريثة المحتملة، بينما زاد حضورها الرسمي أمام وسائل الإعلام بشكل ملحوظ مؤخرا.

وترجّح بعض المصادر أن كيم جو آي وُلدت في ‌أوائل العقد الثاني من الألفية الثالثة.

ويذكر أن كيم جو آي حضرت مع والدها مؤتمر "منظمة شنغهاي للتعاون" في بكين خلال سبتمبر/أيلول الماضي، حيث التقى بالرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، مما عده البعض علامة على أن جو آي الأوفر حظا لخلافة والدها.

ومنذ أواخر عام 2022، ظهرت كيم جو آي في مناسبات عامة عديدة، شملت زيارات لمواقع عسكرية، وعمليات تفتيش مصانع، ومآدب رسمية، واحتفالات بحرية.

وفي الكثير من الأحيان، كانت تظهر مع والدها دون أن تكون والدتها في الصورة، الأمر الذي رآه كثيرون إشارة على مكانة جو آي في سلسلة الحكم.

المصدر: غارديان

