صحف عالمية: استنفار أوروبي بسبب ترامب وكندا تفاوض على "مجلس السلام"

تناولت صحيفة نيويورك تايمز حالة الاستنفار التي يعيشها الاتحاد الأوروبي على ضوء تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة ردا على الرفض الأوروبي لخططه الخاصة بغرينلاند.

وأشارت الصحيفة إلى اجتماع سفراء دول الاتحاد الأوروبي الـ27 -أمس الأحد- في بروكسل لتقييم الوضع على أن يجتمع قادة الدول الأعضاء نهاية هذا الأسبوع.

ورأت الصحيفة أن هذه المحادثات -رغم كونها تمهيدية- تلمّح إلى أن الأوروبيين يفضلون التفاوض، مشيرة إلى أن أوروبا كشفت عن تردد حتى الآن في التعامل مع تهديدات ترامب.

من جانبه، أوضح براندو بينيفي، عضو البرلمان الأوروبي ورئيس لجنة العلاقات مع الولايات المتحدة، أن الحسابات قد تتغير لأن الرأي العام في أوروبا أصبح أكثر انتقادا للولايات المتحدة.

مجلس غزة

نقلت صحيفة بوليتيكو الأميركية عن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني قوله إنه تلقى دعوة من الرئيس ترامب للانضمام إلى "مجلس سلام غزة" ووافق عليها من حيث المبدأ، لكنه يحتاج إلى الإلمام بكل تفاصيل الموضوع، خصوصا جانب التمويل.

وقال مسؤول حكومي كندي للصحيفة إن كندا لن تدفع قبل الحصول على مقعدين في مجلس الإدارة، وإن الولايات المتحدة لم تطلب من بلاده أي مقابل مادي.

وأضاف المسؤول أن الميثاق المقترح لا يزال قيد المناقشة، وأن عددا من بنوده وشروطه قيد الإعداد، موضحا أن كارني أبدى نيته قبول دعوة الانضمام، لأنه من المهم أن يكون له دور في صياغة هذه العملية من الداخل.

فنزويلا

وفي ملف آخر، نشرت صحيفة لوموند الفرنسية تحقيقا من العاصمة الفنزويلية كاراكاس عن امتزاج مشاعر الفنزويليين بين الأمل والغموض والخوف بعد أسبوعين من اختطاف قوة أميركية الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

ونقلت الصحيفة حديث بعض السكان عن الخوف الذي انتابهم خلال الساعات التي تلت اختطاف مادورو، مشيرة إلى أن الفنزويليين هرعوا إلى محلات التزود بالمؤن، وسط خوف شديد بعضه نابع من غموض نيات الإدارة الأميركية.

إعلان

وكتبت لوموند أن إحدى القضايا التي تؤرق فنزويلا اليوم تخص آلاف السجناء من عهد مادورو ومصيرهم الغامض حتى الآن.

روسيا وأوكرانيا

وفي الشأن الروسي الأوكراني، نشرت صحيفة تايمز البريطانية تقريرا عن لجوء كل من روسيا وأوكرانيا منذ اليوم الأول لحربهما إلى المقاتلين الأجانب لتعزيز صفوف قواتهما.

وأوردت الصحيفة أن عدد المقاتلين الأجانب في الجانبين يُقدر اليوم بآلاف قدموا من كل قارات العالم، بعد أن استُدرجوا بالمجد والمكافآت العالية والخداع.

وأشارت الصحيفة إلى أن كييف تتكتم على أعداد المقاتلين الأجانب في صفوفها، لكن مسؤولا أوكرانيًا قدّر عددهم بأكثر من 15 ألفا قدموا من أكثر من 70 دولة، لكن أغلبهم من أميركا اللاتينية.

وتابعت أن روسيا تُغري أيضا المقاتلين الأجانب لتعزيز صفوفها فيقصدونها من كل مكان، خصوصا من دول أوروبية مثل صربيا وبريطانيا.