مراسل الجزيرة: إيران تطوي صفحة الاحتجاجات

أفاد مراسل الجزيرة في طهران عمر هواش بأن إيران "طوت صفحة الاحتجاجات" وانتقلت إلى مرحلة أخرى تشمل المحاكمات والاعتقالات.

وقال هواش إن العاصمة طهران والمحافظات الإيرانية الأخرى لم تشهد خلال الأيام الماضية أي تجمعات، مضيفا أن القبضة الأمنية القوية، إلى جانب المخاوف من أعمال العنف التي شهدتها البلاد أخيرا، أسهمت في تراجع الحركات الاحتجاجية.

وتابع أن التهديدات الأميركية والإسرائيلية لإيران كانت أحد العوامل التي أسهمت في تقليص الحراك الشعبي، رغم استمرار المطالب الاقتصادية التي خرج من أجلها الإيرانيون قبل أسابيع.

ومع تراجع الاحتجاجات في الوقت الراهن، أشار المراسل إلى أن الوضع قد يشهد تجدد التوترات في أي لحظة، خصوصا مع استمرار الشارع الإيراني في طرح مطالب اقتصادية.

من جهته، قال مراسل الجزيرة في طهران نور الدين الدغير إن هناك مؤشرات على أن إيران قد تكون بصدد بناء مرحلة جديدة من العلاقات مع الولايات المتحدة، وسط وساطات إقليمية متزايدة، خصوصا من جانب قطر وسلطنة عمان والسعودية.

وأضاف الدغير أن هناك اتصالات غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة عبر السفارة السويسرية في طهران، مما يعكس رغبة في إعادة بناء جسور الحوار والتفاوض.

وأشار مراسل الجزيرة إلى أن السلطات الإيرانية تسعى من خلال حملة الاعتقالات إلى إرسال رسالة قوية للداخل والخارج مفادها أن الوضع تحت السيطرة، وأنه لا وجود لاحتجاجات أو أعمال شغب جديدة في الشوارع.

كما أوضح أن الأجهزة الأمنية في إيران تعمل على ضمان استقرار الأوضاع، وسط تأكيدات بعدم وجود نية لعودة الاحتجاجات في المستقبل القريب.

وكانت تقارير من طهران قد أظهرت في وقت سابق أن السلطات الإيرانية اعتقلت نحو 3000 شخص، ينتمون إلى مجموعات وصفتها بأنها "إرهابية" أو شاركت في أعمال شغب خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد. وتأتي هذه الاعتقالات في وقت تشهد فيه العاصمة وبعض المدن الإيرانية هدوءا نسبيا، مع غياب واضح للمظاهرات الشعبية في الشوارع.