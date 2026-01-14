صحف عالمية: ترامب ربما يستعد لاتخاذ إجراء عسكري ضد إيران

سلطت صحف ومواقع عالمية في تقارير ومقالات على الاحتجاجات التي تشهدها إيران منذ أيام ومسار تطورها في ظل التهديد الأميركي بالتدخل لدعم المحتجين، كما تناولت المأساة الإنسانية في قطاع غزة، والتي تفاقمت بسبب المنخفض الجوي في المنطقة.

وفي موضوع إيران، رأت صحيفة الغارديان البريطانية أن دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للإيرانيين لتصعيد تحركاتهم وأن المساعدة في طريقها إليهم هي أوضح إشارة حتى الآن إلى أنه يستعد لاتخاذ إجراء عسكري ضد طهران.

كما تشير تصريحات ترامب -بحسب الصحيفة- إلى أن عرض إيران لاستئناف المحادثات بشأن برنامجها النووي قد رُفض من قبل واشنطن.

ويرى دبلوماسيون أوروبيون -وفق الصحيفة- أن الحكومة الإيرانية مصممة بشدة على البقاء في السلطة ولديها الوحدة الداخلية والإصرار على ذلك، ويعتقد الدبلوماسيون أن ذلك "يتطلب حملة قصف أميركية طويلة الأمد لتغيير هذا الوضع".

وفي نفس السياق، قالت مجلة فورين أفيرز الأميركية إن عاملا واحدا قد يوحد إيران مؤقتا وهو هجوما أجنبيا على البلاد، مشيرة إلى أن القادة الإيرانيين يدركون أن الضربات الأميركية أو الإسرائيلية ستصرف انتباه المواطنين عن الاحتجاج.

وذكّرت المجلة بما حصل في يونيو/حزيران الماضي عندما شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات على إيران، حيث لجأ الإيرانيون حينها إلى منازلهم، ما منح إيران فرصة خالية من السخط الشعبي لـ6 أشهر، وفق المجلة.

ومن جهتها، قالت صحيفة التليغراف البريطانية إن إيران استطاعت تعطيل أجهزة استقبال الإنترنت من الأقمار الصناعية، والتي قالت إن جهات خارجية وفرتها لإيرانيين في الداخل، ونقلت الصحيفة عن خبير تكنولوجي قوله إن الحكومة الإيرانية بدأت باستخدام أجهزة تشويش بمستوى عسكري خفضت من خلالها سرعة وكفاءة ستارلينك بنحو 80% أو أكثر، ما جعل الخدمة غير فعالة وغير موثوق بها إلى حد كبير.

إعلان

واستندت الصحيفة إلى مصادر أكدت أن التشويش كان الأشد على اتصالات ستارلينك في العاصمة طهران، في حين تمكن مستخدمو أجهزة استقبال في مناطق أخرى من البلاد من الوصول بشكل محدود إلى الشبكة.

معاناة الفلسطينيين

ومن جهة أخرى، سلطت صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأميركية الضوء على معاناة الفلسطينيين في غزة جراء العواصف المناخية القاسية التي ضربت خيام النازحين في القطاع.

وقالت الصحيفة إن العالم سمح للفلسطينيين أن يشهدوا الموت بأشكاله كافة، وتنقل عن نازح في منطقة المواصي بخان يونس جنوبي القطاع قوله إن البحر أخذ خيام النازحين وفراشهم وكل ما يملكون، وتشير الصحيفة إلى أن خيام النازحين لا تصلح لهم لا صيفا ولا شتاء.

وأشارت صحيفة بوليتيكو الأميركية أن اليسار الأوروبي يدفع باتجاه اتخاذ إجراءات عقابية ضد إسرائيل مع استمرار هجماتها على غزة، وكشفت الصحيفة أن تحالف من أحزاب اليسار سيطلق مبادرة لجمع مليون توقيع من 7 دول في الاتحاد الأوروبي، ما سيجبر المفوضية الأوروبية على توضيح الإجراءات التي ستتخذها استجابة لهذه المبادرة.