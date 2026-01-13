صحف عالمية: شكوك بشأن جدوى الخيار العسكري ضد إيران

سلّطت صحف ومواقع دولية الضوء على ملفات إقليمية ساخنة، في مقدمتها تطورات المشهد الإيراني والتعاطي الغربي معها، إلى جانب التحذيرات المتصاعدة من انهيار النظام الصحي في قطاع غزة، فضلا عن الجدل المثار حول اعتراف إسرائيل بما يسمى "أرض الصومال".

وفي متابعتها لتطورات الملف الإيراني، نقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركيين تشكيكهم في جدوى الخيار العسكري ضد طهران، محذرين من أن أي تصعيد خارجي قد يؤدي إلى توحيد الشارع الإيراني خلف النظام بدل إضعافه.

وأكد مشرّعون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري أن التدخل العسكري قد لا يكون الحل الأمثل، وأن قصف إيران لن يحقق أهدافه في ظل اضطرابات داخلية متصاعدة ومعقدة.

لندن تحذر

من جهتها، نشرت صحيفة التايمز البريطانية مقالا لوزير الخارجية البريطاني الأسبق وليام هيغ، رأى فيه أن "أفضل طريقة لمساعدة الشعب الإيراني هي بث الخوف والانقسام داخل أركان النظام"، محذرا من أن الضربات العسكرية قد تأتي بنتائج عكسية.

وأضاف هيغ أن النظام الإيراني لم يصل بعد إلى مرحلة التفكك، مشيرا إلى أن خطورة الأزمة تكمن في جذورها الاقتصادية، لا الأمنية فقط.

بدورها، لفتت صحيفة واشنطن بوست إلى أن إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض تعريفة جمركية بنسبة 25% على الواردات القادمة من أي دولة تتعامل تجاريا مع إيران، سيؤدي إلى ارتفاع أسعار العديد من السلع في السوق الأميركية.

وأوضحت الصحيفة أن هذه الإجراءات ستطال مستوردين أميركيين من عشرات الدول، بينها الصين وروسيا والعراق وتركيا، ما قد ينعكس سلبا على سلاسل التوريد والأسعار.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول غربي رفيع المستوى قوله إن السلطات الإيرانية "كانت مترددة في البداية باستخدام القوة المميتة ضد المحتجين، لكنها غيّرت موقفها عندما بدأت الاحتجاجات تشكل تهديدا مباشرا للنظام".

غزة.. انهيار صحي

وفي سياق آخر، نقلت صحيفة الغارديان البريطانية تحذيرات أطلقها أحمد مهنا، وهو طبيب تخدير وطوارئ يعمل في قطاع غزة، من انهيار شبه كامل للنظام الصحي في القطاع، عقب عودته من اعتقال استمر قرابة عامين في السجون الإسرائيلية.

وأوضح مهنا أن مستشفى العودة تعرض لدمار واسع، وفقد عددا كبيرا من طواقمه، مشيرا إلى أن 94% من مستشفيات غزة تضررت أو دُمرت جزئيا أو كليا.

وحذّر الطبيب من تفاقم الأزمة الصحية في ظل استمرار القيود المفروضة على دخول المساعدات، وارتفاع معدلات سوء التغذية، خاصة بين الأطفال، إلى جانب التدهور الخطير في أوضاع مرضى السرطان والفشل الكلوي.

وأكد مهنا، وفق الغارديان، أنه تعرض للتعذيب خلال فترة اعتقاله، مشيرا إلى أن مشاهد الدمار التي شاهدها بعد الإفراج عنه "أدمت قلبه".