شقيق إبستين: أخي لم ينتحر بل قتل والأدلة على ذلك قادمة

أعلن مارك إبستين، شقيق الملياردير الأميركي جيفري إبستين المدان بالتحرش الجنسي، أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل جديدة في فبراير/شباط المقبل، تثبت أن شقيقه لم ينتحر في زنزانته عام 2019 كما ادعت السلطات الرسمية، بل "قُتل" عمدا.

ونقلت صحيفة إندبندنت البريطانية قوله في مقابلة مع قناة نيوز نيشن يوم الجمعة: "جيفري قُتل، وستصدر في فبراير (شباط) المزيد من الحقائق حول نتائج تشريح الجثة لإثبات ذلك". ولم يحدد آلية الإعلان عن المعلومات.

وأوضح مارك، الذي كان قد عاين جثة شقيقه بنفسه، أن الإصابات التي رآها "لا تتوافق إطلاقا" مع وضعية الجثة وهي معلقة وقت العثور عليها، وفق تقرير إندبندنت.

واستند في شكوكه إلى رأي الدكتور مايكل بادن، وهو طبيب شرعي سابق في مدينة نيويورك، استعان به مارك عند وفاة شقيقه لمتابعة تشريح الجثة. وخلص بادن عام 2019 إلى أن الأدلة "تشير إلى القتل وليس الانتحار"، بحسب صحيفة إندبندنت.

تكتم وغموض

وتأتي هذه التطورات في وقت حساس للغاية، حيث يواجه البيت الأبيض اتهامات بمحاولة "التستر" على ملفات إبستين الكاملة، نظرا لعلاقات الرئيس الأميركي دونالد ترامب السابقة مع الملياردير.

وتزداد النظريات التي تشير إلى أن إبستين "تم التخلص منه" لحماية شخصيات عالمية وقادة ومسؤولين ارتبطت أسماؤهم بشبكة علاقاته المشبوهة. كما أعربت غيسلين ماكسويل، المتواطئة معه، عن اعتقادها بأنه لم ينتحر، وفق التقرير.

وحسب صحيفة إندبندنت، أعاد مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) ووزارة العدل مراجعة الملفات العام الماضي، وخلصا إلى النتيجة نفسها التي انتهى إليها تحقيق عام 2023، وهي أن إبستين انتحر.

إلا أن مارك أصر على أن شقيقه لم يمت ميتة طبيعية، وقال: "هناك 3 طرق فقط للموت في السجن: الانتحار أو الأسباب الطبيعية أو القتل، وجيف (جيفري) قُتل"، وأضاف أنه يريد معرفة من قتل شقيقه ولمن كان يعمل.