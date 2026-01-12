صحف عالمية: رسائل مع إيران خلف الكواليس وإسرائيل أمام خيارين

ركزت كبرى الصحف العالمية على التطورات المتسارعة في إيران، حيث تتقاطع حسابات التصعيد والاحتواء، وتمتد إلى إسرائيل وأزماتها الداخلية، كما ناقشت ملفات أخرى تعكس توترا متصاعدا في العلاقات الدولية.

وقالت مجلة إيكونوميست البريطانية إن إسرائيل سعت عبر قنوات روسية إلى طمأنة إيران بأنها لا تعتزم شن هجوم عسكري في الوقت الراهن، في محاولة لتفادي حسابات خاطئة قد تدفع طهران إلى المبادرة بالتصعيد.

ورأت المجلة أن القدرات العسكرية الإسرائيلية تبدو محدودة حاليا، في ظل استنزاف منظومات الصواريخ الاعتراضية وغياب أصول بحرية أميركية أساسية عن المنطقة.

لكنّ هذه التطمينات -وفق المجلة- قد لا تحظى بثقة إيران، خصوصا مع تقارير عن مساعٍ لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإقناع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بدعم ضربة محتملة تستهدف البرامج النووية والصاروخية الإيرانية.

وفي السياق الإيراني ذاته، حذر مقال في صحيفة الغارديان البريطانية من أن أي تحرك أميركي خاطئ ردا على الاحتجاجات في إيران قد يؤدي إلى نتيجة عكسية تتمثل في تعزيز موقف النظام بدل إضعافه.

ووفق المقال، فإن ترامب يتلقى نصائح متباينة، في وقت يطالبه فيه بعض الإيرانيين بالتحرك السريع للوفاء بتعهده دعم المتظاهرين.

ويرى معارضو التدخل أن أي تحرك عسكري واسع قد يخدم الرواية الإيرانية التي تتهم الولايات المتحدة وإسرائيل بتأجيج الاحتجاجات، في حين يدعو مراقبون دوليون إلى ضبط النفس محذرين من أن التصعيد، بما في ذلك القصف الأميركي قد يؤدي إلى نتائج غير محسوبة.

وفي سياق ذي صلة، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية أن جنوب أفريقيا تستضيف هذا الأسبوع تدريبات بحرية بمشاركة سفن حربية إيرانية وروسية وصينية، في خطوة قد تزيد التوتر مع إدارة ترامب.

ونقلت الصحيفة عن خبراء ومعارضين أن واشنطن قد تعد هذه المناورات استفزازا، خصوصا مع مشاركة دول تعتبرها منافسة عالميا، مشيرة إلى أن القوات الأميركية تراقب التدريبات عن كثب تحسبا لأي محاولة لتقييد حرية الملاحة.

إسرائيل أمام خيارين

وفي ملف آخر، سلط مقال في صحيفة جيروزاليم بوست الضوء على مخاوف متصاعدة بشأن مستقبل الديمقراطية في إسرائيل، معتبرة أن الدولة العبرية تقف على حافة الاستبداد في ظل قبضة حكومة نتنياهو على السلطة.

إعلان

وأشار المقال إلى أن انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني 2022 أفرزت حكومة يمينية ذات توجهات دينية، وُصفت بأنها الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل، قبل أن يخلص إلى أن الوقت ينفد، وأن الخيار بات واضحا بين صحوة مدنية أو انهيار ديمقراطي.

فنزويلا وغرينلاند

وفي الشأن الأميركي اللاتيني، خلص مقال في موقع ذا هيل إلى أن السياسة الأميركية تجاه فنزويلا غير أخلاقية وغير متماسكة ومحكومة بالفشل، معتبرا أن السيطرة على قطاع النفط الفنزويلي تتطلب هيمنة لوجستية ووجودا عسكريا واسعا لا يبدو قابلا للتطبيق.

أما أوروبيا، فرصدت مجلة نيويوركر الأميركية تصاعد القلق الدانماركي من النيات الأميركية تجاه جزيرة غرينلاند، وسط تراجع صورة واشنطن حليفا موثوقا.

بدورها، حذرت صحيفة التايمز من تصاعد حملات الترهيب ضد السياسيين البريطانيين قبيل الانتخابات العامة، في حين ركزت صحيفة نيويورك تايمز اهتمامها على ما سمته "عسكرة التعليم" في المناطق الأوكرانية التي تسيطر عليها روسيا، في انتهاك لالتزاماتها كقوة احتلال.