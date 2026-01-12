صحف عالمية: ترامب يتجه إلى كوبا بعد نجاح عملية فنزويلا

تناولت صحف عالمية قضايا مختلفة بينها الضغوط الأميركية على كوبا عقب العملية العسكرية التي أسفرت عن اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وتلويح واشنطن بضرب إيران بذريعة قمعها للاحتجاجات.

وأبرزت صحيفة "لوتان" السويسرية سلسلة تغريدات نشرها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على منصة "تروث سوشيال".

وكتبت الصحيفة أن ترامب يبدو عازما على توجيه ضغوطه الآن إلى كوبا بعد فنزويلا، ولاحظت أنه حث هافانا بنبرة تهديد على قبول اتفاق قبل فوات الأوان بعد أيام من العملية التي نفذتها القوات الأميركية في كراكاس وأسفرت عن اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته.

وفي سياق متصل، كتب ألكسندر وارد في صحيفة وول ستريت جورنال عن نقاشات داخل الإدارة الأميركية بشأن تحرك محتمل في إيران، مشيرا إلى مخاوف من أن أي رد أميركي في هذه المرحلة قد يؤدي إلى تصعيد التوترات في المنطقة التي تشهد أصلا تطورات على أكثر من جبهة.

وتتلخص المخاوف في إمكانية أن ينزلق الوضع إلى مواجهة مباشرة بين إيران والولايات المتحدة وربما إسرائيل.

ويقول مسؤولون إن ترامب ازداد جرأة بعد نجاح عملية إزاحة مادورو، بالإضافة إلى حملات قصف أخرى في نيجيريا والصومال وسوريا واليمن، يرى أنها ضمنت مصالح الولايات المتحدة.

واقع لم يتغير

ومن جهة أخرى، أكدت صحيفة "هآرتس" أن الفلسطينيين في غزة يتحدثون عن واقع لم يتغير مع استمرار التوغلات العسكرية الإسرائيلية والغارات الجوية، بينما يتجه الاهتمام العالمي نحو كراكاس وطهران.

وأشارت الصحيفة إلى تغيرات في تحركات القوات الإسرائيلية بعيدا عن الخط الأصفر تجعل الحياة اليومية في الجزء الذي يتركز فيه الفلسطينيون أخطر من أي وقت مضى.

ووصف متحدثون للصحيفة مشاهد اقتراب الدبابات الإسرائيلية من مخيماتهم وانتهاكات متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار تذكرهم بأن الحرب لم تتوقف كما كانوا يتوقعون.

ويشعر معظم فلسطينيي غزة وفق الصحيفة بأن التطورات على الأرض لا تمثل عودة للحرب بل استمرارا لها.

الفضيحة الأحدث

وعلى صعيد التطورات الإسرائيلية الداخلية، سلط تقرير في صحيفة "نيويورك تايمز" الضوء على ما تم تداوله بشأن توقيف تساحي برافيرمان مدير مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو -المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية– للتحقيق معه.

وعلق التقرير بأن التحقيق مع برافيرمان بشبهة عرقلة التحقيق في تسريب وثائق سرية حساسة للإعلام الأجنبي يمثل آخر جديد في سلسلة من الفضائح المرتبطة بالأمن القومي هزت مكتب نتنياهو.

وذكر التقرير أن هذه القضايا تثير غضبا شديدا وسط الإسرائيليين خصوصا مع رفض نتنياهو تحمل المسؤولية عن الإخفاقات العسكرية والاستخبارية وحتى السياسية التي سبقت هجوم السابع من أكتوبر وعرقلة أي تحقيق رسمي تشرف عليه لجنة مستقلة.

نقل سفارة الأرجنتين

وفي ذات الإطار، كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن إسرائيل تخشى عدم وفاء الأرجنتين بتعهدها بنقل سفارتها إلى القدس بسبب توترات ترتبط بأعمال تنقيب تخطط لها شركة إسرائيلية في جزر فوكلاند التي تخضع لسيطرة بريطانيا، وتعتبرها الأرجنتين جزءا منها.

ويرى مسؤولون إسرائيليون -بحسب الصحيفة- أن موقف الأرجنتين قد يكون ذريعة لتجنب نقل السفارة في ظل مخاوف من أن تؤدي الخطوة إلى مقاطعة تجارية عربية واسعة النطاق تؤثر في وارداتها.

وترى مصادر إسرائيلية تصفها الصحيفة بأنها مطلعة أن الغضب في الداخل الأرجنتيني لا يعكس موقف الرئيس خافيير ميلي الذي يُنظر إليه على أنه صديق مقرب من إسرائيل.

غرينلاند والدانمارك

وعلى صعيد مختلف، نشرت صحيفة "الإندبندنت" مقالا عن العلاقة بين سكان جزيرة غرينلاند والدانمارك التي يخضعون لسيادتها.

وأشار المقال إلى أن العلاقة بين الطرفين ليست كما تبدو في الظاهر، لافتا إلى ما يسميه فصلا دنماركيا مظلما في الجزيرة يجعل سكانها متوجسين مما يعتبرونه استبدال نفوذ أجنبي بنفوذ أجنبي آخر.

وأضافت الصحيفة أن الفصل المظلم يخص بالذات النساء والفتيات لأنهن أكثر من دفع ثمنه، موضحة أن السلطات الدانماركية أخضعتهن في النصف الثاني من القرن الماضي لبرامج تعقيم قسري ممنهج، فيما وصفه سياسيون بأنه إبادة جماعية.