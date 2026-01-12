تفاصيل جديدة عن اغتيال القيادي الأمني بخان يونس والجهة المنفذة

تبنت جماعة مسلحة متعاونة مع إسرائيل عملية اغتيال مدير جهاز المباحث في خان يونس المقدم محمود الأسطل (أبو خالد)، في تطور خطير يكشف عن تصاعد عمليات استهداف القيادات الأمنية الفلسطينية في قطاع غزة.

ووفقا لمراسل الجزيرة هاني الشاعر، فقد كشفت وزارة الداخلية في غزة عن تنفيذ العملية من قبل جماعة مسلحة تتمركز في منطقة مسيطر عليها من قبل إسرائيل بقيادة حسام الأسطل الملقب "أبو سفن".

وتبنى الأخير العملية في مقطع مصور عبر صفحته الشخصية، متوعدا بتنفيذ عمليات اغتيال إضافية لقادة المقاومة في قطاع غزة.

تفاصيل الاغتيال

وأفادت مصادر أمنية بأن مركبة من نوع "كادي" تجاوزت مركبة المقدم الأسطل في منطقة المواصي الساحلية شمال غرب خان يونس، ثم أطلقت الرصاص بشكل مباشر على مركبته، مما أدى إلى مقتله على الفور، ثم فرّت هاربة.

وفي أعقاب العملية، أقامت وزارة الداخلية حواجز في الشوارع الرئيسة والفرعية وبدأت تعقب مرتكبي الجريمة.

ورُصدت بالفعل إقامة حواجز أمنية في مختلف مناطق مدينة خان يونس وعند مداخلها ومخارجها، مع عمليات تفتيش دقيقة للمركبات من قبل عناصر أمنية فلسطينية في محاولة لتوقيف المنفذين.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، وقعت حادثة مماثلة وقعت في مخيم المغازي وسط القطاع أدت إلى مقتل العقيد محمد زمزم، وهو مقدم في جهاز الأمن الداخلي الفلسطيني في قطاع غزة، حيث قُتل بإطلاق نار من قبل جماعة مسلحة متعاونة مع إسرائيل.

واعتقلت الداخلية في غزة في وقتها متعاونا مع إسرائيل شارك في العملية واعترف بأنه متعاون مع جهاز "الشاباك" الإسرائيلي، وأنه تم توجيه الجماعة بتنفيذ عملية الاغتيال.