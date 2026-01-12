الصليب الأحمر: ممنوعون من زيارة المعتقلين الفلسطينيين منذ أكتوبر 2023

قالت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة أماني الناعوق إن إسرائيل تمنع الصليب الأحمر من الوصول إلى المعتقلين الفلسطينيين في مراكز الاحتجاز الإسرائيلية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى اللحظة، مما ترك مئات العائلات الفلسطينية دون أي معلومات عن مصير أحبائها.

وأضافت المتحدثة -خلال مقابلة للجزيرة- أن اللجنة تؤكد على ضرورة إبلاغها عن مصير هؤلاء المعتقلين وجميع المعتقلين وأماكن وجودهم والسماح لها بالوصول إليهم.

ولفتت إلى أن العديد من العائلات الفلسطينية تفتقد منذ أكثر من عامين أي خبر عن أحبائها المعتقلين، مشيرة إلى أنهم قلقون على صحتهم وسلامتهم.

وترد إلى اللجنة دوما العديد من الاستفسارات من هذه العائلات حول أوضاع أبنائهم وحول مصيرهم وأماكن وجودهم.

وأشارت المتحدثة إلى أن الصليب الأحمر يعلم كم هو صعب على هذه العائلات الانتظار حتى هذه اللحظة، مؤكدة أن اللجنة مستمرة في حوارها مع السلطات الإسرائيلية لاستئناف زياراتها إلى كل المعتقلين الفلسطينيين.

وأوضحت أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تستمع إلى شهادات المعتقلين المفرج عنهم وتتواصل معهم، وأن ما يتم مشاركته مع اللجنة من المعتقلين يتم تناوله بشكل ثنائي مع سلطات الاحتجاز ولا يمكن الحديث عنه بشكل علني.

متابعة قضية المعتقلين

وأكدت أماني الناعوق أن متابعة قضية المعتقلين تمثل أولوية قصوى لدى الصليب الأحمر، مشيرة إلى أن اللجنة تتابع هذا الأمر بشكل حثيث.

ولفتت إلى أنه فور تمكن اللجنة من الوصول إلى المعتقلين ستحصل على معلومات عنهم وعن أماكن وجودهم، وبالتالي ستتمكن من طمأنة العائلات الفلسطينية التي توجهت إلى مكاتب اللجنة أو تواصلت معها عبر الخط المباشر لإعطائها معلومات وتفاصيل حول أحبائها المعتقلين.

ووثقت مؤسسات حقوقية فلسطينية، بينها نادي الأسير ومؤسسة الضمير وهيئة شؤون الأسرى، نحو 7 آلاف حالة اعتقال خلال العام الماضي، من بينهم 600 طفل و200 سيدة، في حين بلغ عدد حالات الاعتقال منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 نحو 21 ألفا، بينهم 1655 طفلا و650 سيدة، دون احتساب معتقلي غزة والداخل المحتل.