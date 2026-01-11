وصول 12 أسيرا محررا إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح

وصلت مجموعة من الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم اليوم الأحد إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، بعد الإفراج عنهم من سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقد تم نقل الأسرى والبالغ عددهم 12 أسيرا -بينهم سيدة واحدة- عبر طواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر من معبر كرم أبو سالم على حدود القطاع.

وظلت طواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولية ترافق الأسرى منذ نقطة عبور المعبر وحتى مستشفى شهداء الأقصى لتسهيل نقلهم وتقديم الرعاية الطبية الأولية.

وعادةً ما يُنقل الأسرى فور الإفراج عنهم إلى المستشفى لإجراء فحوصات طبية عاجلة وتقييم احتياجاتهم الصحية، بسبب الظروف القاسية التي تعرضوا لها خلال الاعتقال.

تأتي هذه الدفعة من الأسرى في سياق إفراجات متقطعة تشهدها صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل، والتي بدأت المرحلة الأولى منها في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.