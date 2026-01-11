صحف عالمية: إسرائيل تخطط لعمليات بغزة وترامب تلقى إحاطات بشأن إيران

سلطت صحف ومواقع عالمية في تغطياتها للأخبار العالمية على ملفات محددة، أبرزها تطورات الوضع في قطاع غزة، والاحتجاجات في إيران، والمساعي الأميركية للسيطرة على جزيرة غرينلاند التابعة للدانمارك.

وفي موضوع غزة، نقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن مسؤول إسرائيلي ودبلوماسي عربي أن الجيش الإسرائيلي وضع خططا لشن عمليات عسكرية جديدة مكثفة في القطاع خلال مارس/آذار، تستهدف مدينة غزة لدفع الخط الأصفر غربا، مما يعزز سيطرة إسرائيل على القطاع.

وأوضح الدبلوماسي العربي -الذي لم تكشف الصحيفة هويته- أن العمليات لن تمضي قدما دون دعم الولايات المتحدة.

تأثير معاكس

وبشأن الاحتجاجات في إيران، قالت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تلقى خلال الأيام الماضية إحاطات عن الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها إيران.

ونقلت عن مسؤولين أميركيين كبار قولهم إن "بعض الخيارات المقدمة لترامب ستخص بشكل مباشر أجهزة الأمن الإيرانية التي تتهم باستخدام العنف لقمع الاحتجاجات"، لكن المسؤولين نبهوا في الوقت ذاته إلى ضرورة التأكد من أن أي عمل عسكري أميركي قد يكون له تأثير معاكس.

وذكر المسؤولون أن التأثير المعاكس قد يكون: تحفيز الرأي العام الإيراني لدعم حكومته، أو إثارة ردود انتقامية يمكن أن تهدد العسكريين والدبلوماسيين الأميركيين في المنطقة.

وفي المقابل، أشارت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية إلى تصريحات لقيادة الجيش في إيران بشأن إمكانية التدخل بحزم لحماية المصالح الوطنية والبنية التحتية والممتلكات العامة.

ورأت الصحيفة أن أي تدخل للجيش في هذه المرحلة سيُنظر إليه على أنه تصعيد من السلطات الإيرانية التي تعاطت مع الاحتجاجات في بدايتها بهدوء مكتفية بدور الشرطة.

وتتحدث الصحيفة عن وضع صعب يواجهه النظام في إيران، فمن جهة تعقّد العقوبات الاقتصادية المشددة تلبية كل المطالبات الشعبية التي أدت إلى اندلاع الاحتجاجات، ومن جهة أخرى قد يتسبب قمع الاحتجاجات في خروج الوضع عن السيطرة.

طرد القوات الأميركية

ومن جهة أخرى، نقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية عن مصادر مطلعة أن الرئيس الأميركي طلب من قادة قواته إعداد خطة لغزو جزيرة غرينلاند بداعي استباق أي تحرك روسي أو صيني ولاعتبارات داخلية، منها انتخابات التجديد النصفي.

وتضيف الصحيفة أن هيئة الأركان تعارض الخطة، أما قادة الجيش فيسعون لصرف انتباه ترامب بخيارات عسكرية بديلة أقل تصعيدا.

وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفة التلغراف أن بريطانيا بدأت محادثات مع حلفاء أوربيين، بينهم ألمانيا وفرنسا، لبحث نشر قوة عسكرية في غرينلاند، وقالت مصادر حكومية أن الخطط لا تزال في مراحلها الأولى.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن "الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات على شركات أميركية كبرى في حال رفض واشنطن مقترح نشر قوات لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مع تداول خيارات تصعيدية قد تشكل طرد القوات الأميركية من قواعدها في أوروبا".

وفي موضوع آخر، سلط تقرير في صحيفة لبيراسيون الفرنسية الضوء على طبيعة النفط الفنزويلي، مستندا إلى دراسة تشير إلى أن "استغلال هذا النفط سيتسبب في عواقب مناخية لا حصر لها".