النشطاء السوريون يفخرون بظهور الوحدة "إيه واحد" في حلب

تفاعل مغردون مع ظهور وحدة المهام الخاصة "إيه واحد" التابعة لوزارة الداخلية السورية في حي الأشرفية بمدينة حلب (شمالي سوريا)، في إطار جهود إعادة بناء الأجهزة الأمنية والشرطة في العهد الجديد للدولة.

ولفت حضور هذه الوحدة -بزي عناصرها وسياراتها- انتباه السوريين على عكس ما اعتادوه في زمن النظام المخلوع.

وأُسست هذه الوحدة في مارس/آذار الماضي، وتتبع مديرية الأمن العام بمحافظة حلب، ولم تنتشر في كامل الأراضي السورية حتى الآن.

ويتمثل الهدف من تأسيس "إيه واحد" في الانتقال إلى نمط أمني أكثر تخصصا، إذ إن نطاق عملها يلقي على عاتقها مهام أمنية نوعية على مدار اليوم كحفظ الأمن في حلب وملاحقة المجرمين والعصابات وتنفيذ عمليات تدخل سريع.

وفي سياق متصل، تعتمد الوحدة على أدوات وتقنيات حديثة غير مألوفة في وحدات الشرطة السورية، مثل الطائرات المسيرةّ المخصصة للمراقبة والرصد المستمر وأجهزة استطلاع للكشف عن تهديدات أمنية محتملة، إضافة إلى منظومة اتصالات حديثة للتنسيق السريع بين الوحدات.

وتُعد الوحدة "إيه واحد" جزءا من قوى الأمن الداخلي وليست تشكيلا عسكريا مستقلا، وتتعاون بتنسيق ميداني مباشر مع الجيش السوري في البيئات الأمنية المعقدة.

وتلعب الآن دورا محوريا في حيي الأشرفية والشيخ مقصود بمدينة حلب، وهي مكلفة بتثبيت السيطرة الأمنية وضبط الأوضاع حتى عودة الحياة إلى طبيعتها.

فخر وإعجاب

وأظهرت تعليقات المغردين السوريين -التي أبرزتها حلقة (2026/1/11) من برنامج "شبكات"- حالة من الفخر والإعجاب بهذه الوحدة، خصوصا أن ظهورها ارتبط باستعادة الأمن والسيطرة على الأوضاع في المناطق الحساسة.

وعبّر المغرد خالد عن إعجابه بالعمل الميداني للوحدة بقوله:

عمل جبار تقوم به فرق الهندسة والوحدة "إيه واحد" حاليا في الأشرفية وحي الشيخ مقصود، وغالبا سيسمح للسكان بالعودة اليوم إلى منازلهم

كما أشاد المغرد حسن بالوحدة قائلا:

فخر والله هذه الوحدة، أيتام الأسد ما يعرفوا هاي الشغلات والقوات

وفي سياق متصل، عبّر المغرد علي عن اعتزازه الكبير بالتنظيم والاحترافية بقوله:

كمية فخرنا بهذا التنظيم وهذه الاحترافية لا توصف، حماكم الله

ومن جهة أخرى، قال المغرد أحمد أكرم إن: