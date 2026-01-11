موقع أميركي: ما جرى في مينيابوليس يحدث بشكل متكرر في فلسطين

طرح مقتل المواطنة الأميركية رينيه غود (37 عاما) في مينيابوليس برصاص عناصر وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية (آي سي إي) أسئلة تتجاوز حدود الحادثة، لتفتح نقاشا أوسع حول طبيعة العنف الذي تمارسه مؤسسات الدولة، وتشابهه مع ممارسات إسرائيل، وفق ما أورده موقع أميركي.

وقارن الكاتب أحمد إبسيس، في مقال نشره موقع موندويس الأميركي، بين ما جرى في مينيابوليس وما يحدث بشكل متكرر في الأراضي الفلسطينية.

وذكر أن الجنود الإسرائيليين قتلوا في السادس من ديسمبر/كانون الأول الشاب الفلسطيني أحمد خليل أحمد الرجبي (17 عاما) في الخليل بعد إطلاق النار عليه عند حاجز، ثم منعوا الإسعاف من الوصول إليه، وتابع أن مثل هذه الحوادث تتكرر كثيرا دون مساءلة.

بنية موحّدة

وذهب إبسيس إلى أن التشابه لا يقتصر على الأسلوب، بل يمتد إلى بنية مؤسسة على نظام واحد قائم على عنف الدولة والتفوق الأبيض، وتُغذيه سياسات متعمّدة.

فوسم الضحايا بالإرهابيين يُستخدم لتحميلهم مسؤولية موتهم، وهي رواية اعتادت إسرائيل ترويجها لتبرير قتل الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال والصحفيون.

أما الإفلات من العقاب، فيراه الكاتب عنصرا مشتركا حاسما. فالحصانة القانونية في الولايات المتحدة، كما في إسرائيل، تخلق دائرة مغلقة تجعل المحاسبة شبه مستحيلة، وتحوّل التحقيقات إلى إجراءات شكلية نادرا ما تنتهي بمحاكمات.

يذكر أن الاضطرابات في مينيابوليس اندلعت الأربعاء الماضي بعدما أطلق عنصر إدارة الهجرة والجمارك النار على رينيه غود، وهي أم لـ3 أطفال، وقتلها عندما كانت تقود سيارتها في حي سكني.

إبسيس قال إن التشابه لا يقتصر على الأسلوب، بل يمتد إلى بنية مؤسسة على نظام واحد قائم على عنف الدولة والتفوق الأبيض، وتُغذيه سياسات متعمدة.

احتجاجات

وقد دعت جماعات مدافعة عن الحريات المدنية وحقوق المهاجرين إلى خروج مسيرات على مستوى الولايات المتحدة، للاحتجاج على مقتل رينيه غود، في الوقت الذي فتحت فيه سلطات الولاية تحقيقها الخاص في الواقعة.

إعلان

وقال منظمو الاحتجاج إن ما يزيد على ألف فعالية جرى التخطيط لها مطلع الأسبوع بأنحاء البلاد للمطالبة بإنهاء عمليات النشر واسعة النطاق لعناصر إدارة الهجرة والجمارك التي أمر بها الرئيس دونالد ترامب، ومعظمها في المدن التي يقودها سياسيون ديمقراطيون.

وندد تيم والتس، حاكم مينيسوتا، وهو من الحزب الديمقراطي، بعملية نشر القوات ووصفها بأنها متهورة.

وكانت غود تشارك في واحدة من "دوريات الأحياء" العديدة التي تتعقب وتراقب وتسجّل أنشطة إدارة الهجرة والجمارك، وفقا لما ذكرته العائلة ونشطاء محليون.

وقالت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم ومسؤولون آخرون في إدارة ترامب إن غود كانت تعرقل وتطارد عناصر إدارة الهجرة والجمارك طوال اليوم، وإن العنصر أطلق النار دفاعا عن النفس عندما حاولت دهسه بسيارتها في "عمل إرهابي محلي".

بيد أن جاكوب فراي رئيس بلدية مينيابوليس، وهو ديمقراطي، استشهد بمقطع فيديو صوره أحد المارة، وقال إنه يتناقض تماما مع "الرواية التافهة" للحكومة الفدرالية.