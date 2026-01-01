كاتب إسرائيلي: أسوأ ما ينتظرنا عودة تركيا إلى غزة

تناول الكاتب الإسرائيلي إفرايم غانور تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال اللقاء الذي جمعه مؤخرا برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في منتجع "مارالاغو" بفلوريدا، معتبرا أنها تحمل مؤشرات مقلقة لإسرائيل.

وأضاف في مقال نشرته صحيفة معاريف الإسرائيلية، أن فرحة أنصار نتنياهو بالاستقبال الحار وعبارات الإطراء من الرئيس الأميركي، لا يجب أن تُخفي التلميحات الغامضة بشأن عدد من الملفات الشائكة، وعلى رأسها الدور التركي في مستقبل قطاع غزة، ومعارضة أجندة اليمين الإسرائيلي في الضفة الغربية.

وأكد أن ذروة عبارات الإطراء والمديح خلال الاجتماع هي تلك العبارة الصادمة "لولا نتنياهو لما كانت إسرائيل موجودة اليوم"، والتي ستصبح على الأرجح جزءا من حملة نتنياهو في الانتخابات المقبلة وستُعرض على لوحات الإعلانات في مختلف أنحاء إسرائيل.

وحسب الكاتب، فإن الأمر المؤسف أنه لم يكن هناك من يهمس في أذن ترامب بأنه "لولا نتنياهو لما عشنا السنتين الأسوأ في تاريخنا بعد كارثة 7 أكتوبر/تشرين الأول".

ويرى الكاتب أن الملف الوحيد الذي عبّر فيه ترامب عن دعم أميركي كامل لإسرائيل هو المواجهة مع إيران، لكن فيما يتعلق بالساحات الأخرى، غزة وسوريا ولبنان والضفة الغربية، فلا يوجد سبب حقيقي للتفاؤل.

وقال إفرايم غانور إن أسوأ ما يمكن أن تنتظره إسرائيل في المرحلة المقبلة، هو أن الأتراك قد يعودون إلى قطاع غزة بعد 108 سنوات من نهاية الحرب العالمية الأولى، رغم أن الرئيس ترامب لم يتطرق إلى هذه النقطة بشكل صريح خلال اللقاء.

وحسب الكاتب، فإن حصول تركيا على موطئ قدم في غزة، على بعد بضع كيلومترات من قلب إسرائيل، يحمل دلالات مقلقة جدا، خلافا لكلمات ترامب الذي حاول تهدئة المخاوف بقوله إن "بيبي يحترم أردوغان".

ويتساءل الكاتب: "كيف سيتم تفكيك سلاح حماس وفق وعود ترامب إذا كانت تركيا هي القوة المهيمنة في غزة؟ هل هناك من يعتقد حقا أن أردوغان سيجرد حماس من سلاحها؟".

وكانت القناة 12 الإسرائيلية قد ذكرت أن ترامب ونتنياهو اتفقا خلال لقائهما الأخير بولاية فلوريدا على أن الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة سيكون داخل الخط الأصفر حيث يسيطر الجيش الإسرائيلي.

وأشارت القناة إلى أن الطرفين اتفقا أيضا على أن تبدأ إعادة الإعمار برفح الخاضعة لسيطرة الجيش قبل نزع سلاح حركة المقاومة الاسلامية (حماس).

ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول أميركي ومصدر مطلع في وقت سابق قولهما إن نتنياهو وافق أيضا على المضي قدما في المرحلة الثانية من اتفاق غزة رغم وجود خلافات مع فريق الرئيس ترامب بشأن تنفيذه.

كما نقلت صحيفة إيكونوميست البريطانية عن مسؤولين أميركيين قولهم إنهم يخططون لبدء إعادة إعمار غزة خلال أسابيع، وإن نزع سلاح حماس "سيستغرق وقتا أطول بكثير".