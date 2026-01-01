خبير إيطالي: تحول إستراتيجي كبير بعد ضربة أوكرانية لغواصة روسية

أكد الخبير الإيطالي جوزيبي غاليانو -في تقرير نشره موقع لوديبلومات- أن الهجوم الأوكراني الذي استهدف غواصة روسية في ميناء نوفوروسيسك يشكّل نقطة تحول نوعية في مسار الحرب في البحر الأسود.

ويرى الكاتب أن أهمية العملية لا تقتصر على حجم الأضرار التي تُقلل موسكو من شأنها، بل يتعداه إلى حقيقة أن الهجوم تجاوز الحواجز المادية وأجهزة الاستشعار والإجراءات الأمنية المصممة لمواجهة التهديدات التقليدية أو المسيّرات.

وأضاف أن نوفوروسيسك أصبحت القاعدة الإستراتيجية الاحتياطية للأسطول الروسي بعد الانسحاب التدريجي للأسطول من شبه جزيرة القرم، واستهدافها يُلقي بشكوك كبيرة حول مفهوم قاعدة الإسناد الخلفي شديدة التحصين.

وذكر غاليانو أن العملية نُفّذت -وفقا للرواية الأوكرانية- يوم 15 ديسمبر/كانون الأول الماضي بواسطة مسيّرة تحت الماء نجحت في التسلل إلى قاعدة تُعد من القواعد الروسية الأكثر تحصينا، متجاوزة بذلك جميع أنظمة الحماية التقليدية.

وكان الهدف غواصة تعمل بالديزل والكهرباء من طراز فارشافيانكا (المشروع 636.3)، وهي من أهم عناصر أسطول البحر الأسود الروسي، وتُستخدم بانتظام لإطلاق صواريخ كاليبر المجنحة على أهداف أوكرانية.

الهجوم على نوفوروسيسك يعني أن أسطول البحر الأسود الروسي، الذي كان في السابق أداة ضغط إقليمي، قد يتحول تدريجيا إلى وضعية دفاعية

ووفقا للكاتب، تؤكد العملية اتجاها واضحا في الحرب الحالية، وهو أن التفوق البحري الروسي التقليدي يخضع لاختبار قاس بفعل أنظمة متطورة ومنخفضة التكلفة.

فرغم أن غواصات فئة فارشافيانكا صُممت لتكون صامتة وصعبة الاكتشاف وفعّالة في أعالي البحار، فإن هذه المزايا تفقد كثيرا من أهميتها عندما لا تكون المواجهة مرتبطة بحرب ضد غواصات أخرى، بل بالدفاع عن الموانئ.

وأشار الكاتب إلى أن وراء "طفل البحر" -وهو الاسم الإعلامي الذي تطلقه أوكرانيا على المسيّرة التي نفذت الهجوم الأخير- برنامج صناعي متطور.

وينقل عن مصادر استخباراتية أن النواة التكنولوجية لهذه المسيّرة مرتبطة بعائلة المسيّرات البحرية "تولُكا"، التي طورتها أوكرانيا للعمل في بيئات شديدة الحماية، مع مدى تشغيلي طويل وقدرة على تجاوز أنظمة المراقبة المصممة للتصدي للتهديدات تقليدية.

وأوضح الكاتب أن الهجوم على نوفوروسيسك يعني أن أسطول البحر الأسود الروسي، الذي كان في السابق أداة ضغط إقليمي، قد يتحول تدريجيا إلى وضعية دفاعية، إذ بات على روسيا الآن أن تُثبت قدرتها على حماية ترسانتها.