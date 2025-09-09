رائد أعمال: عصر الحرب الروبوتية بدأ ومرحلته الأولى في أوكرانيا

كتب رائد الأعمال الإستوني راغنار ساس أن الصراع الذي بدأ عام 2022 هو أول صراع تهيمن عليه الطائرات المسيرة والأنظمة الذاتية التحكم، واعتبر أن هذه بداية عصر الحرب الروبوتية.

وقال راغنار -في مقال بصحيفة لوموند- إن الحرب أصبحت، منذ بدء الهجوم الروسي عام 2022 على أوكرانيا، لعبة مطاردة مستمرة، لا تظهر فيها ميزة جديدة لأي سلاح، إلا طور الطرف الآخر تدابير مضادة لها خلال شهرين أو 3 أشهر.

واعتبر الكاتب أن المرحلة الأولى من الحرب الروبوتية ظهرت في أوكرانيا، جوا وبرا وبحرا، حيث تصنع مئات الفرق الصغيرة باستمرار نماذج جديدة من المسيرات والصواريخ الاعتراضية، وتطور تقنيات عسكرية جديدة بوتيرة غير مسبوقة في العالم.

سباق متواصل

وفي الجانب الآخر، تعمل آلة الحرب الروسية بكامل طاقتها على مدار الساعة، وقد اتضح ذلك عندما أطلقت القوات الروسية 728 مسيرة من طراز "شاهد" في يوم واحد، وبالفعل نشرت أكثر من 6 آلاف مسيرة "شاهد"، بزيادة قدرها 14 ضعفا عن العام السابق، حسب الكاتب.

ولمواجهة هذا التهديد، طورت شركتان دفاعيتان أوكرانيتان طائرات اعتراضية مسيرة موجهة بالذكاء الاصطناعي، تستخدم هذه الطائرات التعلم الآلي لتحديد طائرات "شاهد" وتدميرها، وقد حققت هذه الطائرات معدلات نجاح بلغت 70%، في بعض الأحيان، حسب الكاتب.

ويضيف ساس أن السباق لا يزال متواصلا، حيث تزداد طائرات "شاهد" ذكاءً، حتى إن روسيا أطلقت طائرة "شاهد" نفاثة قادرة على الوصول إلى سرعة 700 كيلومتر في الساعة، أسرع من معظم الطائرات الاعتراضية المعروفة، وقادرة على تجنب مطارديها.

ورأى رائد الأعمال أن طبيعة أول حرب روبوتية جاءت على شكل مواجهة بين نظامين مستقلين، يحاول كل منهما التفوق على الآخر في الوقت الفعلي.

وأشار، في هذا الإطار، إلى أن مسيرات من طراز "إف بي في" المجهزة باتصالات الكابلات البصرية، تستطيع ضرب أهداف على بعد 30 كيلومترا من خط المواجهة، مما يجعل أي حركة في هذه المنطقة بالغة الخطورة.

كما بدأ كلا الجانبين باستخدام "مسيرات نائمة" تنتظر ساعات على الأرض حتى يظهر الهدف، وتبعا لذلك، تنشر الآن مركبات برية مسيرة، لأغراض لوجستية في المقام الأول، كالإمداد والإخلاء وحتى الهجمات.

وأشار الكاتب إلى أن أوكرانيا تتمتع بميزة في هذا المجال، حيث نفذ لواء الهجوم الثالث عملية تاريخية ذاتية التشغيل بالكامل، جمعت بين مسيرات وروبوتات أرضية، لإجبار القوات الروسية على التراجع دون مشاركة أي جنود أوكرانيين بشكل مباشر في الهجوم.

تكيف سريع

وتؤكد هذه الأحداث -حسب الكاتب- أننا دخلنا حقبة جديدة من الحروب، أصبحت فيها الأنظمة ذاتية التشغيل أساسية للنجاح في ساحة المعركة، حيث تعمل أفضل وحدات أوكرانيا كشركات ناشئة ناجحة في مجال التكنولوجيا، ولكل منها تجنيدها وتدريبها وتمويلها وثقافة فريقها الخاصة.

ويضم اللواء المتقدم أكثر من 70 مهندس بيانات، يحللون المعلومات الاستخباراتية المباشرة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مما يساعد في إنشاء دورات تعلم سريعة، تعجل تكيف الوحدات مع التغيرات في ساحة المعركة، كما يقول الكاتب.